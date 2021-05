Kolejna luka w procesorach Apple M1! Co nam grozi?

Odkryto właśnie kolejną lukę w zabezpieczeniach procesora Apple M1. Czy najnowszy układ Apple Silicon wykonany w architekturze ARM jest niebezpieczny?

Badacze bezpieczeństwa przekazali, że odkryto właśnie nową lukę w zabezpieczeniach procesora Apple M1. Przypominamy, że jest to pierwszy chip Apple Silicon zaprezentowany przez giganta z Cupertino w listopadzie 2020 roku. Na przestrzeni ostatnich miesięcy trafił on do Maca mini, iMaca 24, MacBooka Pro 13 oraz MacBooka Air, a także tabletów iPad Pro 2021.

MacBook Air z Apple M1

Jak wypada bezpieczeństwo procesora Apple M1 po wykryciu najnowszej luki?

Na szczęście naukowcy uspokajają posiadaczy komputerów z procesorem Apple M1. Odkryta właśnie luka nie jest zbytnio niebezpieczna.

Hector Marin wyjaśnił dokładnie o co chodzi z najnowszą luką:

Błąd w konstrukcji układu Apple Silicon M1 pozwala dwóm aplikacjom działającym w jednym systemie operacyjnym na potajemną wymianę danych między nimi, bez użycia pamięci, gniazd, plików lub innych normalnych funkcji systemu operacyjnego. Dzieje się to pomiędzy procesami działającymi jako różni użytkownicy i na różnych poziomach uprawnień, tworząc ukryty kanał do potajemnej wymiany danych.

Martin dodał również, że:

luka wynika z konstrukcji układu Apple Silicon i nie może być wyeliminowana bez wprowadzenia nowego procesora.

Prawdopodobnie Apple usunie ją w procesorach Apple M1X oraz Apple M2. Co jednak z posiadaczami komputerów z układem Apple M1?

Milan twierdzi, że użytkownicy M1 Mac nie muszą się martwić, ponieważ najgorszym scenariuszem jest możliwość, że firmy reklamowe mogą próbować wykorzystać tę dziurę do śledzenia innych aplikacji w celu lepszego dostosowania swoich reklam.

Badacz przekazał, że nie ma możliwość instalacji złośliwego oprogramowania z wykorzystaniem nowo odkrytej luki w zabezpieczeniach.

Luka została opisana jako CVE-2021-30747. Poniżej filmik na YouTube, który pokazuje w jaki sposób można wykorzystać nową podatność.

Źródło: mactrast.com