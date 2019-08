Kolejna odsłona Resident Evil w produkcji, twórcy szukają testerów

Capcom chce wykorzystać ostatnią popularność marki Resident Evil i pracuje już na kolejną odsłoną serii.

Wewnętrzne studio firmy Capcom - Division 1, które odpowiada głównie za rozwój takich marek jak Resident Evil czy Devil May Cry, poszukuje obecnie testerów do niezapowiedzianej jeszcze gry. Skąd pomysł, że chodzi akurat o tytuł z serii Resident Evil? Otóż ogłoszenie w pierwszej kolejności zostało skierowane właśnie do ambasadorów tej marki.

Do testów rzeczonej produkcji ma dojść 8-9 września w Tokio. Niestety, w tej chwili nie wiemy nic więcej na temat tego projektu. Bezpiecznie możemy założyć, że chodzi o ósmą pełnoprawną odsłonę serii, jednak z drugiej strony gigantyczny sukces Resident Evil 2 Remake mógł sprawić, że Capcom przyspieszył prace nad odświeżeniem Resident Evil 3: Nemesis. Warto tu podkreślić, że w przypadku nowej wersji kultowej "trójki", z całą pewnością będziemy mogli liczyć na perspektywę w trzeciej osobie. Jeśli chodzi o Resident Evil 8, to tutaj sprawa nie wygląda już tak pewnie. W przypadku siódmej odsłony producent porzucił trzecioosobową perspektywę na rzecz ukazania wydarzeń bezpośrednio oczami bohaterów. Wówczas twórcy gry podkreślali, że jest to kierunek jaki najprawdopodobniej obiorą wszystkie kolejne gry z serii. Czy nadal jest to aktualne? Możliwe, że już niebawem do sieci trafią pierwsze bardziej konkretne "przecieki" na temat rozwoju marki Resident Evil.

Capcom jest ostatnio w znakomitej formie. Japoński wydawca po wydaniu ciepło przyjętych produkcji jak: Monster Hunter World, Resident Evil 2 Remake czy Devil May Cry 5, powrócił do ścisłej elity wśród producentów gier. Miejmy nadzieję, że kolejne tytuły Capcomu będą trzymać równie wysoki poziom. Pierwszy test już niebawem, Monster Hunter World: Iceborne zadebiutuje już 6 września.

źródło: wccftech.com