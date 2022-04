Kolejna plotka o RTX 4000 – Nvidia testuje nowe karty?

W sieci pojawiły się nowe pogłoski o kartach Nvidia GeForce 4000. Podobno producent poddaje je ciekawym testom.

Pojawiły się plotki, że koncern Nvidia testuje swój nowy GPU Ada AD102 na specjalnie przygotowanej płycie z dwoma 16-pinowymi złączami zasilającymi. Testy wykonywane są dla TDP 900 W. Byłoby to o 300 W więcej niż w dotychczas zapowiadanej wersji GeForce RTX 4000 (następcy RTX 3000). Być może testowane urządzenie to przyszła karta RTX 4090 Ti lub jeszcze jakiś inny projekt, na przykład element nowej serii Titan. Wskazywałaby na to pamięć 48 GB i przepustowości 24 Gb/s w testowanym sprzęcie.

Źródłem przecieku jest użytkownik Twittera Kopite7kimi, który opublikował specyfikacje kart RTX 4080 i 4070. Każdy z tych modeli ma mieć inne GPU. RTX 4080 ma być wyposażony w procesor GA103, a RTX 4070 w AD104. Według Kopite7kimi Nvidia zwiększy pojemność pamięci w każdym z segmentów. Karty XX80 mają otrzymać pamięć 16 GB (wzrost o 6 GB), a urządzenia XX70 mają być wyposażone w 12 GB pamięci (o 4 GB więcej).

Nvidia powinna ogłosić oficjalną premierę GeForce RTX 4000 na jesieni tego roku. Oczekujemy, że będzie to ważny moment pojawienia się w sprzedaży mocnych kart graficznych odpowiadających wymaganiom najnowszych gier.

