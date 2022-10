Kolejna polska gra otrzyma własny serial. Czy powtórzy sukces Cyberpunk: Edgerunners?

Lubicie udane adaptacje gier? Jeśli tak, to mamy dla was dobrą wiadomość. Właśnie powstaje kolejny serial telewizyjny na bazie jednej z gier od mistrzów horroru - Bloober Team.

Przez wiele lat filmowe adaptacje gier najczęściej lądowały na listach "najgorszych filmów wszech czasów". Tam gdzie zawiodło kino lepiej poradziły sobie serwisy VOD i seriale. Castelvania, Dragon's Dogma, Dota: Dragon's Blood, Arcane czy ostatnio Cyberpunk: Edgerunners, to tylko kilka przykładów znakomitych seriali, które powstały na bazie popularnych serii gier. W przyszłości do tego grona może dołączyć nowa produkcja i to rodem z polski.

The Medium - horror od Bloober Team otrzyma własny serial

Bloober Team ogłosiło, że rozpoczęło prace nad serialową adaptacją gry The Medium - horroru z 2021 roku. Widowisko powstanie we współpracy z, kultowym już, polskim studiem - Platige Image. Projekt nadzorować będą bezpośrednio Tomasz Bagiński (z Platige Imate) i Piotr Babieno (prezes Bloober Team). Twórcy nie ukrywają, że ogromy sukces (zarówno komercyjny, jak i artystyczny) takich dzieł jak Cyberpunk: Edgerunners i Arcane ostatecznie przekonał ich do stworzenia własnego serialu.

Ostatnie hity platform streamingowych oparte na grach takie jak: Cyberpunk: Edgerunners czy Arcane pokazały, że to idealny czas na tego typu produkcje - Piotr Babieno.

Lider Bloober Team nie ukrywa również swoich ambicji i ekscytacji związanej ze współpracy z Platige Image, a w szczególności z Tomaszem Bagińskim.

Udział w procesie twórczym projektu tak ważnej postaci polskiej kinematografii jak Tomasz Bagiński świadczy o tym, że chcemy stworzyć coś naprawdę niesamowitego. Cały zespół pracujący nad koncepcją serialu czuł, że pracuje nad czymś wyjątkowym, mamy nadzieję, że ten entuzjazm będzie widoczny w jakości serialu - Piotr Babieno.

Na temat serialu nie wiemy jeszcze zbyt wiele, ale warto przypomnieć, że akcja gry przenosi nas do Krakowa z końcówki lat 90-tych. Główną bohaterką opowieści jest Marianne - tytułowa medium, która potrafi nawiązać kontakt z istotami nadprzyrodzonymi. Nawiedzana przez przerażające wizje postanawia je skonfrontować z rzeczywistością, co zaprowadza ją do pewnego opuszczonego hotelu w Krakowie. Marianne odkrywa tam, że przed laty zdarzyła się w nim straszliwa tragedia. Korzystając ze swoich wyjątkowych zdolności chce odkryć tajemnice, które kryją się za wydarzeniami z hotelu.

Nie da się ukryć, że największą ciekawość wzbudza we mnie pewna zdolność Marianne, która pozwala jej być w dwóch miejscach jednocześnie, a konkretnie w świecie fizycznym i duchowym. Jak ukażą to twórcy serialu? Niestety, odpowiedzi na to pytanie nie poznamy najpewniej zbyt szybko.

