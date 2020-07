Kolejna prezentacja gier na PlayStation 5 już na początku sierpnia?

Już jutro o godzinie 18:00 czasu polskiego odbędzie się prezentacja Microsoftu poświęcona konsoli Xbox Series X. Zdaniem branżowych specjalistów, Sony nie chce dopuścić, aby uwaga graczy była zbyt długo skupiona na produktach konkurencji i szykuje własną „kontr-prezentację”, która odbędzie się już za około dwa tygodnie.

Roberto Serrano – doświadczony dziennikarz, a obecnie również leakster, już niejednokrotnie wypowiadała się na tematy powiązane z PlayStation 5 i Xbox Series X. Według najnowszych informacji, do których dotarł Serrano – Sony ma już zaplanowaną imprezę State of Play na 6 sierpnia (czwartek, godzina 22:00 czasu polskiego).

*BREAKING NEWS*#PS5 fans, pin this????



Sony @PlayStation 5 next event is scheduled for AUGUST 6th 2020 - 1pm PT | 4pm ET | 10pm CEST



Watch it on

????https://t.co/EMGyFxKJQQ

????https://t.co/Y6i3xubvdQ

????https://t.co/fWWQgTEybi



*TO BE CONFIRMED*

_#PlayHasNoLimits????#PlayStation5 pic.twitter.com/wl7dDAqclr