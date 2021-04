Kolejna szczepionka powoduje zakrzepy krwi? Śledztwo w sprawie Johnson&Johnson

Nie milkną echa związane z zakrzepami krwi powodowanymi przez preparat AstraZeneca, a podejrzenia w tej kwestii padły na kolejnego producenta szczepionki – Johnson&Johnson.

Nic dziwnego, iż w związku z panującą pandemią Covid-19 jednym z głównych tematów są szczepionki przeciwko wywołującemu chorobę wirusowi SARS-CoV-2. W ostatnim czasie najwięcej mówiło się o preparacie stworzonym we współpracy brytyjskiej firmy AstraZeneca i Uniwersytetu w Oxfordzie. Niestety, niekoniecznie w dobrym aspekcie.

Od tygodni z różnych krajów napływały doniesienia o pojawianiu się zakrzepów krwi u pacjentów zaszczepionych preparatem AstraZeneca, którego nazwę zmieniono niedawno na Vaxzevria (prawdopodobnie, aby odciąć się od niekorzystnych skojarzeń). Najgorsze jest jednak to, iż w skrajnych przypadkach problemy z krzepnięciem krwi doprowadziły do śmierci zaszczepionych osób.

Dostawa preparatu J&J ma dotrzeć do Polski w tym tygodniu

Choć początkowo eksperci i organizacje, w tym Unia Europejska, zapewniały o braku podstaw do obaw, to po bliższym zapoznaniu się z tematem potwierdzono występowanie tego negatywnego zjawiska. Obecnie, zakrzepy krwi zaliczane są do rzadkich efektów poszczepiennych związanych z preparatem AstraZeneca. To jednak nie koniec sprawy, ponieważ okazało się, że ten sam problem może dotyczyć też innej szczepionki.

J&J i przypadki zakrzepów krwi

Czwartym, zatwierdzonym na terenie UE specyfikiem przeciw koronawirusowi jest preparat szwedzkiej firmy Johnson&Johnson. Choć do Polski pierwsza partia tych szczepionek ma dotrzeć na przełomie kilku dni, to zaczęły właśnie napływać niepokojące doniesienia z miejsc, gdzie jest ona już aplikowana pacjentom.

Poinformowano właśnie, że Europejska Agencja Leków (EMA) analizuje właśnie cztery przypadki wystąpienia zakrzepów krwi wkrótce po przyjęciu szczepionki na Covid-19 od koncernu J&J. Jedna z osób brała udział w badaniach klinicznych preparatu, natomiast pozostałe trzy zostały poddane iniekcji nim na terenie Stanów Zjednoczonych, z czego jeden z tych przypadków zakończył się śmiercią zaszczepionego.

Zakrzepy krwi mogą powodować zatory prowadzące do śmierci

Oczywiście nie ma jeszcze pewności, iż istnieje korelacja pomiędzy preparatem Johnson&Johnoson, a tymi przypadkami zakrzepów, tym bardziej, że są one puki co bardzo nieliczne. Nauczona jednak doświadczeniem EMA postanowiła podjąć natychmiastowe działania, prawdopodobnie by uniknąć blamażu agencji, jaki miał miejsce w kontekście AstraZeneca i zapewnień o jej braku konotacji z zakrzepami, a następnie sprostowaniami pod naciskiem opinii publicznej. Na wyniki śledztwa w sprawie J&J będziemy musieli jednak niestety poczekać.