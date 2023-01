Kolejna wadliwa aktualizacja Windows 11? Użytkownicy zgłaszają problemy

Czy i Ty ich doświadczasz?

W Centrum Opinii Microsoftu pojawiają się zgłoszenia internautów korzystających z Windows 11, którzy mają problem z instalacją dostępnej w Windows Update aktualizacji. Ma ona oznaczenie KB5022303 i jest zbiorczym pakietem poprawek związanych z wydajnością oraz bezpieczeństwem systemu. Co zaznaczę - nie występuje to u każdego użytkownika, jednak liczba zgłoszeń do Microsoftu jest bardzo duża. Podobnie rzecz się ma z kolejną aktualizacją - KB5022360.

Jak poznać, że ma się problem? W trakcie próby aktualizacji Windows Update pokazuje błąd 0x800f0831. Oznacza to uszkodzenie magazynu oraz brak manifestu dla pakietu. Nie ma przy tym znaczenia konfiguracja sprzętowa. W zgłoszeniach możemy przeczytać, że problem pokazuje się jest od tygodnia, a jak na razie Microsoft nie wykonał żadnych kroków, aby cokolwiek z tym zrobić. Oczywiście deklaruje, że sprawa jest uważnie badana, jednak nie ma na razie prognozowanego terminu ukazania się jakiejś łatki czy poprawki.

Warto dodać, że Windows 10 również trapiły podobne problemy, a więc czynnik powodujący kłopot musiał pozostać z wcześniejszego systemu. Jeśli używasz Windows 11, na wszelki wypadek odpuść sobie aktualizacje i zaczekaj, aż pojawią się sprawdzone.

Źródło: Windows Latest