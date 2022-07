Kolejne 365 dni na Netflix. Premiera, obsada, zwiastun. Sprawdź, co już wiemy

Premiera filmu Kolejne 365 dni odbędzie się jeszcze w tym roku na platformie Netflix. Sprawdź, co już teraz wiemy na temat ostatniej części trylogii polskiego erotycznego dramatu.

Seria książek 365 dni autorstwa Blanki Lipińskiej była mocno krytykowana za swoją „wartość artystyczną”. Nie przeszkodziło to jednak trylogii w zdobyciu ogromnej popularności. Nie trzeba było długo czekać i w 2020 roku zadebiutowała ekranizacja pierwszych 365 dni. Filmem zainteresował się sam Netflix, który nie tylko nabył prawa do transmisji części pierwszej, ale zagwarantował sobie również wyłączność na kolejne odsłony.

Pod koniec kwietnia zadebiutowała druga część trylogii - 365 dni: Ten dzień i jednocześnie potwierdzono, że na Netflix zadebiutuje także finał opowieści w postaci filmu Kolejne 365 dni. Kiedy odbędzie się jego premiera? Co się wydarzy? Sprawdź, co już wiemy.

Seria 365 dni opowiada losy Laury i Massimo (fot. Netflix)

"Kolejne 365 dni"

365 dni (2020)

Kobieta zostaje porwana przez nieznoszącego sprzeciwu szefa mafii, który daje jej 365 dni na to, by go pokochała.

365 dni, czyli pierwszy film będący ekranizacją powieści Blanki Lipińskiej o tym samym tytule zadebiutował w 2020 roku. Polski „dramat erotyczny” w pierwszej kolejności zadebiutował w kinach, aby następnie zawitać do Netflixa. Ogromny sukces na największej platformie VOD na świecie sprawił, że włodarze korporacji bardzo szybko zdecydowali się na zainwestowanie w nową markę. Owocem tego jest wydana niedawno, już na wyłączność Netflixa, druga część serii - 365 dni: Ten dzień.

365 dni opowiada losy Laury, która, w ramach wakacji, wyjeżdża na Sycylię. Tam bohaterka poznaje tajemniczego Massimo, jak się później okazuje - szefa sycylijskiej mafii. Mężczyzna porywa kobietę i zamyka ją w swojej willi. Laura otrzymuje „propozycje nie do odrzucenia” - musi spędzić z Massimo 365 dni, jeśli w tym czasie nie pokocha mafioza, to będzie mogła odejść wolno. Bohaterka, z początku niechętnie nastawiona do propozycji, ostatecznie przekonuje się do Massimo i mu ulega. Na drodze świeżo zakochanych stają jednak Anna – była partnerka Massimo, oraz konkurencyjna mafia.

365 dni: Ten dzień (2022)

Laura i Massimo znów są razem i bliżej niż kiedykolwiek. Jednak rodzina Massimo i tajemniczy mężczyzna usiłujący zdobyć serce Laury komplikują życie kochanków.

Pod koniec kwietnia tego roku zadebiutowała druga część trylogii pod tytułem 365 dni: Ten dzień. Poznajemy w nim dalsze losy Laury i Massimo, którzy tym razem muszą uporać się traumą związaną z utratą bliskiej osoby, jak i tajemniczym mężczyzną Marcelo Nacho Matosem, który wyjątkowo mocno zabiega o względy Laury. Bohaterka przytłoczona ostatnimi wydarzeniami nie jest już tak pewna swojej miłości do Massimo.

Simone Susinna jako Nacho w filmie 365 dni: Ten dzień (fot. Netflix)

Kolejne 365 dni – co się wydarzy?

Książkowa trylogia 365 dni, na której bazują również filmy, kończy się powieścią Kolejne 365 dni. Wiemy już, że taki tytuł otrzyma również filmowa adaptacja. Na temat fabuły nie wiemy jeszcze zbyt wiele, ale sugeruje się, że finał opowieści może znacząco różnić się od tego, który poznaliśmy za sprawą książek.

Kolejne 365 dni – kiedy premiera na Netflix?

Co może zaskakiwać, premiera filmu Kolejne 365 dni nastąpi jeszcze w tym roku. Co potwierdzili zresztą sami twórcy, jak i Netflix. Jak to możliwe? Otóż okazuje się, że zdjęcia do ostatniej części trylogii odbywały się równocześnie z tymi z 365 dni: Ten dzień. Kiedy jednak dokładnie odbędzie się premiera filmu? Jak ujawnił Netflix - Kolejne 365 dni pojawi się na platformie już 19 sierpnia tego roku.

Kolejne 365 dni - zwiastun

Ostatnia część trylogii 365 dni otrzymała swój pierwszy zwiastun, a w zasadzie krótki film, który przedstawia nam pierwsze cztery minuty z "Kolejnych 365 dni".

Kolejne 365 dni – obsada

W filmie "Kolejne 365 dni" z całą pewnością powróci Michele Morrone jako Massimo (fot. Netflix)

Za „Kolejne 365 dni” po raz kolejny odpowiada duet Barbara Białowąs, Tomasz Mandes. W rolach głównych z całą pewnością powrócą:

Anna-Maria Sieklucka jako Laura Biel

Michele Morrone jako Massimo

Magdalena Lamparska jako Olga

Otar Saralidze jako Domenico

Aktualizacja - Kolejne 365 dni z datą premiery na Netflix!

Netflix właśnie poinformował, że już niebawem poznamy finał przygód bohaterów trylogii 365 dni. Po filmach 365 dni i 365 dni: Ten dzień przyszła wreszcie pora na ostatni rozdział sagi Laury i Massimo. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ostatni film nosić będzie tytuł Kolejne 365 dni (czyli identycznie jak powieść Blanki Lipińskiej). Kiedy produkcja trafi na Netflix? Możemy już oficjalnie potwierdzić, że Kolejne 365 dni zadebiutuje na Netflix dokładnie 19 sierpnia 2022 roku.

To na razie wszystko co wiemy na temat filmu Kolejne 365 dni. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko się czegoś dowiemy, to od razu damy wam znać w powyższym artykule.

