Kolejne Kolejne 365 dni? Czy będzie kontynuacja erotycznego przeboju Netflixa?

Ani się obejrzeliśmy, a Laura przeżyła nie tylko 365 dni, ale również Ten dzień i Kolejne 365 dni. Co dalej z tą karuzelą szalonych erotycznych przygód i jeszcze bardziej szalonych tytułów? Czy mimo dojmującego braku czwartego tomu erotyka Blanki Lipińskiej, Netflix pokusi się o stworzenie kontynuacji?

Czy pozbawiony literackich podstaw film ma szansę się udać? A może brak niepodrabialnej twórczości pisarki sprawi, że produkcja poniesie równie spektakularną klęskę, co ostatni sezon Gry o Tron?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw musimy przyjrzeć się wydarzeniom z 3 dostępnych części i sprawdzić, czy gdzieś w ogóle czai się potencjał na 4 film.

365 dni

Laura (Anna-Maria Sieklucka), młoda i piękna Polka, na wakacjach na Sycylii wpada w oko przystojnemu i tajemniczemu Massimo (Michele Morrone). Wdzięki naszej rodaczki tak mocno odurzają gorącego Włocha, że postanawia nieszczęsną porwać. Massimo to bowiem nie byle playboy – to mafioso pełną gębą (w dodatku z zamiłowaniem do BDSM), który jednak poszukuje tego, co w życiu najważniejsze, czyli prawdziwej miłości. W ramach tych poszukiwań zamyka Laurę w swojej rezydencji i składa ofertę, która przyprawiłaby o rumieńce twórców Niemoralnej propozycji: kobieta pozostanie w zamknięciu przez 365 dni, a jeśli po tym czasie nie zakocha się w Massimo, odzyska wolność.

Jak łatwo się domyśleć, Laura się w Massimo zakochuje, odkrywając jednocześnie namiętność, łóżkowe eksperymenty i nieplanowaną ciążę. Z takim pakietem kobieta zmierza ku świetlanej przyszłości u boku bogatego chłopaka, a widzowie – ku drugiej części tego międzynarodowego fuc... love story.

365 dni: Ten dzień

Pierwsza część filmu kończy się emocjonującym cliffhangerem: Laura ma wypadek samochodowy, spowodowany przez wredną eks jej romantycznego mafioso. Jednak ku zaskoczeniu nikogo, przeżywa go i bierze ślub z Massimo. Na horyzoncie znów jednak pojawia się uparta była, w komplecie ze złowrogim bratem bliźniakiem Massimo i hiszpańskim ogrodnikiem-porywaczem Nacho, działającym na zlecenie konkurencyjnej mafii. Koniec końców Laura znów zostaje porwana, pobita i postrzelona.

Kolejne 365 dni

Laura traci ciąże. Massimo odchodzi od zmysłów z rozpaczy. Kobieta pogrąża się w żałobie. Na szczęście w porę przybywa przyjaciółka Laury, Olga, która łagodzi traumę bohaterki wizytą u fryzjera i w luksusowym butiku. Szczęśliwie działa to też na Massimo, który zapomina o smutkach i znów zaczyna pałać żądzą wobec swej ponętnej małżonki. Parze jednak niedane jest odzyskać spokój, bo w ich życiu znów pojawia się Nacho. Co gorsza, Laura zaczyna fantazjować o gorącym Hiszpanie i jej sielanka z Massimo definitywnie się sypie.

Dziesiątki perypetii i kilka symulowanych stosunków później, historia zmierza ku finałowi. Ale czy na pewno? Laura spotyka się z Massimo, by podyskutować o przyszłości, w pełnej napięcia scenie mąż pyta kobietę, czy chce z nim zostać i... to by było na tyle.

Do zobaczenia w następnej części?

Według osób, które miały odwagę zagłębić się w erotyczne fantazje Blanki Lipińskiej, wciąż pozostało sporo materiału do sfilmowania. Co więcej, książkowe Kolejne 365 dni ma zakończenie solidne i jednoznaczne. Wygląda więc na to, że Netflix zastosował stary trick, który doskonale zdał egzamin przy okazji takich produkcji, jak Harry Potter czy Igrzyska Śmierci.

W przypadku tych cyklów ostatni tom zekranizowano bowiem w formie dwóch filmów. Z jednej strony taki zabieg pozwolił na dokładniejsze przedstawienie wydarzeń, z drugiej pomógł twórcom więcej zarobić. Niezależnie więc od twórczości Lipińskiej, 4 część 365 dni na pewno powstanie. A jeśli w czasie prac nad filmem autorka zdoła przygotować kolejną książkę, tym lepiej dla Netflixa.

