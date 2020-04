Kolejne darmowe gry od Epic Games Store - For the King, Amnesia: The Dark Descent i Crashland

Już dzisiaj możecie pobrać For the King - wyjątkowe połączenie gry RPG, strategicznej i planszówki. W kolejnych dniach udostępnione zostaną Amnesia: The Dark Descent i Crashland.

Epic Games Store kontynuuje rozdawanie gier za darmo. W tym tygodniu otrzymamy co prawda tylko jedną produkcją, ale za to jaką. For the King to ciekawe połączenie gry RPG, strategicznej i planszowej. Gracze wcielają się przywódcę drużyny, która musi wyruszyć na poszukiwanie zabójcy króla, a przy okazji powstrzymać nadciągający chaos.

For The King może się pochwalić nie tylko wciągającą rozgrywką, ale również atrakcyjną, stylizowaną oprawią graficzną. Co istotne, w fantastyczną podróż możemy wyruszyć w pojedynkę lub kooperacji z innymi graczami (zarówno lokalnie, jak i online).

Produkcja studia IronOak Games będzie dostępna, za darmo, w sklepie Epic Games Store do 30 kwietnia. Dokładnie tego samego dnia Epic udostępni w swoim sklepie dwie kolejne, darmowe produkcje - horror od mistrzów gatunku Frictional Games - Amnesia: The Dark Descent oraz ciekawą grę survivalową - Crashlands. Obydwie propozycje będą dostępne od 30 kwietnia do 7 maja.

źródło: gamingbolt.com