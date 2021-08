Kolejne głosy krytyki Apple! Co dalej z nowym systemem?

Wygląda na to, że sprawa technologii skanowania zdjęć, którą Apple planuje wprowadzić do swoich urządzeń, będzie się za firmą ciągnęła. Z pewnością nie o taką promocję tego rozwiazania chodziło gigantowi z Cupertino.

O czym mowa? O systemie CSAM, który ma za zadanie skanować zdjęcia, które osoby korzystające z iPhone'ów dodają do swojego iCloud. Nowy system ma sprawdzać te zdjęcia w poszukiwaniu treści związanych z dziecięcą pornografią i znęcaniem się nad nieletnimi. Ma on szukać kluczowych schematów w oparciu o szablon w swojej bazie danych i w przypadku znalezienia elementów wspólnych przesłać go do dalszej analizy. Jeżeli osoba sprawdzająca takie zgłoszenie uzna, że na zdjęciu znajdują się nielegalne treści, wówczas zgłosi to do odpowiednich służb.

Na papierze wszystko wygląda więc rewelacyjnie, a system ma pomóc społeczeństwu. W praktyce otwiera jednak furtkę do wielu możliwych nadużyć i ewentualnego wykorzystania go w przyszłości do zupełnie innych celów. Swoje wątpliwości co do jego zastosowania zgłaszali już liczni kryptografowie, a nawet parlamentarzyści, jak miało to niedawno miejsce w przypadku członków Bundestagu.

Teraz swój głos do tej dyskusji, a w zasadzie krytyki Apple, dokładają kolejne osoby. Tym razem jest to para naukowców z Uniwersytetu Princeton. Ich zdaniem system CSAM jest niebezpieczny, ponieważ oni sami pracowali nad podobnym rozwiązaniem w przeszłości. Jonathan Mayer i Anunay Kulshrestha na łamach Washington Post opowiedzieli, że dwa lata temu sami pracowali nad podobnym systemem, jednak po jego ukończeniu zdecydowali, że zamiast wcielić go w życie, zaczną ostrzegać innych przed jego brakami i niebezpieczeństwami.

Zdaniem naukowców ten system może być z łatwością wykorzystany przez autorytarne władze do szpiegowania obywateli. Podobnie jak inni wcześniej, zwrócili oni uwagę na fakt, że system może często zgłaszać fałszywe zdjęcia, które nie zawierają nielegalnych treści.

Schemat działania systemu CSAM

Warto jednak zauważyć, że system, który naukowcy opracowali w przeszłości nie zawierał tylu zabezpieczeń prywatności użytkowników co system CSAM Apple. Szablony, do których porównywane będą obrazy z iCloud są pobrane bezpośrednio z dwóch niezależnych od siebie baz danych z organizacji zajmujących się ochroną nieletnich. Ponadto ostatecznej weryfikacji i tak dokonują ludzie, a nie system. Wyklucza to więc ewentualne zgłoszenia do służb treści, w których nie ma nielegalnych materiałów.

Jak widać więc system opracowany wcześniej przez naukowców z Princeton nie był aż tak zaawansowany jak rozwiązanie Apple. Wątpliwości, które podnieśli są jednak dość istotne, jednak wygląda na to, że gigant z Cupertino będzie w stanie wybronić się także w tej sytuacji.