Kolejne imprezy masowe odwołane z powodu koronawirusa

Kolejne firmy i organizatorzy imprez branżowych decydują się na odwołanie licznych wydarzeń z powodu epidemii koronawirusa. Stracimy m.in.: SXSW, Minecraft Festival oraz TwitchCon Amsterdam.

Trwa nierówna walka z epidemią koronawirusa. Wirus COVID-19 dotarł już w niemal każdy zakątek świata, a obecnie największe spustoszenie sieje w Europie, a szczególnie we Włoszech. Większość państw wprowadza kolejne obostrzenia dotyczące swobodnego poruszania się i organizacji imprez masowych. Nawet jeśli nie są one odgórnie anulowane, to coraz częściej na takie działanie decydują się sami organizatorzy.

Koronawirus już teraz w znaczącym stopniu wpływa nie tylko na zdrowie i samopoczucie setek tysięcy ludzi, ale równie na globalną gospodarkę. Anulowano już m.in. MWC 2020, które dla całej Katalonii odgrywały niebagatelną rolę pod względem finansowym. Z powodu zagrożenia epidemią swoje konferencje odwołały również takie firmy, jak Google (I/O 2020), Facebook (F8 2020) czy Nvidia (GTC 2020). Rozczarowani mogli być także wszyscy, którzy liczyli na ciekawe informacje z tegorocznych targów Game Developers Conference (GDC).

Okazuje się jednak, że to dopiero początek masowej rezygnacji z branżowych imprez. Władze stanu Teksas (USA) podjęły decyzję o odwołaniu jednych z największych i najstarszych targów w tamtym regionie - SXSW (South by Southwest), które do tej pory odbywały się nieprzerwanie od 1987 roku. Również przedstawiciele firmy Mojang poinformowali, że tegoroczny Minecraft Festival odbędzie się w innym terminie, kiedy dokładnie? Nie wiadomo, ale organizatorzy już teraz podkreślają, że możliwe jest nawet całkowite anulowanie wydarzenia.

Koronawirus zadał kolejny cios Brytyjczykom i odwołano kwietniowe wydarzenie - Games First London 2020. Podobny los spotkał także: majowy TwitchCon Amsterdam oraz Game Connection America 2020, który miał rozpocząć się już 16 marca w San Francisco.

Na pocieszenie pozostaje nam fakt, że większość producentów przeniesie swoje wydarzenia do sieci za sprawą streamów. Pozytywnie do sytuacji z koronawirusem podchodzą również organizatorzy E3 2020 i Gamescom 2020, ci pierwsi ujawnili już, że prace na targami trwają pełną parą. Natomiast włodarze europejskich targów ujawnili niedawno pierwszą listę wystawców, która, póki co, prezentuje się naprawdę imponująco.

Nam pozostaje mieć nadzieję, że wkrótce uda się opanować epidemię i nie wyrządzi ona już większych szkód, niż dotychczas.