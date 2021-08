Kolejne kontrowersje - kod skanowania zdjęć znaleziony w iOS 14

W iOS 14.3 znaleziono kod mogący służyć do skanowania zdjęć. System zadebiutował ponad pół roku przed prezentacją rozwiązania skanującego zdjęcia w poszukiwaniu dziecięcej pornografii.

Apple zapowiedziało nową funkcję, która trafi do iOS, iPadOS oraz macOS jesienią tego roku. Zapowiedź rozwiązania wywołała niemałą burzę w sieci. Gigant z Cupertino zamierza skanować zdjęcia znajdujące się na Urządzeniach w celu ochrony dzieci. Firma chce odnajdywać dziecięcą pornografię zgromadzoną na pamięci masowej urządzeń.

Poglądowa wersja CSAM Źródło: apple.com

Funkcja rozpoznawania zdjęć natychmiast stała się tematem międzynarodowych rozmów i debat. Badacze bezpieczeństwa, niektórzy pracownicy Apple oraz członkowie niemieckiego parlamentu to wybrane grupy społeczne, które sprzeciwiły się implementacji systemu skanowania zdjęć.

Zobacz również:

Jeden z deweloperów podkręcił właśnie atmosferę publikując nowe, nieznane dotychczas fakty. Okazuje się, że w systemie operacyjnym iOS 14.3, który został udostępniony w grudniu ubiegłego roku znajduje się kod NeuralHash, który może być wykorzystywany do skanowania zdjęć w poszukiwaniu dziecięcej fotografii. Rozwiązanie zostało zaimplementowane ponad pół roku przed zapowiedzią ze strony Apple.

Niezależny programista - Asuhariet Ygvar zamieścił na Githubie kod źródłowy Neuralhas. Twierdzi on, że rozwiązanie zostało wydobyte z systemu operacyjnego iOS 14.3. Co ważne Apple przekazuje, że dotychczas żadna wersja iOS nie posiada kodu źródłowego pozwalającego na skanowanie zdjęć.

Badacze zajmujący się bezpieczeństwem dokładnie przyjrzeli się rozwiązaniu i znaleźli kilka błędów. O całym zajściu poinformowano władze.

Apple odniosło się do najnowszych doniesie w oświadczeniu dla Motherboard. Firma twierdzi, że NeuralHash wydobyty przez dewelopera nie będzie wykorzystywany do wykrywania zdjęć CSAM (Child Sexual Abuse Material). Apple deklaruje, że jest to próbka udostępniona dewelopera w celu znalezienia ewentualnych błędów.

Apple cały czas podkreśla, że funkcja wykrywania zdjęć CSMA ma wzmocnić bezpieczeństwo dzieci w sieci. Fotografie będą wyświetlane przez pracowników Apple dopiero po kilkukrotnej weryfikacji przez systemy zautomatyzowane.