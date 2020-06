Kolejne modele iPhone'a 12 w sieci - klasyczny design potwierdzony

O iPhone'ie 12, 12 Pro i 12 Pro Max wiemy już prawie wszystko. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy udało się nam zgromadzić pokaźny komplet informacji, z którymi zapoznasz się w naszym tekście zbiorczym.

Jakiś czas temu w internecie pojawiły się zdjęcia prototypowych modeli iPhone'a. Potwierdziły one, że smartfony z Cupertino zaoferują design znany z iPhone'a 4/4s. Niestety fotografie makiet potwierdziły jeszcze jedną plotkę - iPhone 12 nadal posiadał będzie sporego notch'a, w którym umieszczono elementy odpowiedzialne za działanie systemu Face ID.

iPhone 12 po raz pierwszy zostanie wprowadzony na rynek w aż czterech wersjach - dwóch podstawowych oraz dwóch droższych - Pro.

W sieci pojawiły się właśnie kolejne modele iPhone'a 12. Tym razem za przeciek odpowiedzialny jest użytkownik Twitter'a o nicku Jin_Store.

The sides are squared off, just like the rumored #iPhone12 #iPhone12Pro pic.twitter.com/u2lg4pcxSV