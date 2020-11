Kolejne nierozwiązane problemy z systemem Windows 10

Ostatnio Microsoft ma złą passę, jeżeli chodzi o aktualizacje systemu Windows 10. Coraz więcej raportów o błędach z pewnością przytłacza firmę, która cały czas musi coś poprawiać.

Firma Microsoft potwierdza, że mierzy się z poważnymi błędami systemu Windows 10. Jednocześnie podkreśla, że już pracują nad poprawkami.

Użytkownicy od dłuższego czasu raportowali problem, który zakłóca połączenia internetowe. Według zgłoszeń najczęściej ma to miejsce podczas uruchamiana aplikacji Microsoft Store lub gdy włączone zostanie połączenie VPN. Błąd pojawił się już podczas aktualizacji systemu Windows 10 w maju, jednak do tej pory nie został dostatecznie usunięty. Nadal nie jest jasne co jest źródłem problemu z rozłączaniem sieci, ale firma Microsoft twierdzi, że stale nad tym pracuje.

W dzienniku zmian systemu Windows 10 o nazwie KB4580364, firma potwierdziła, że rozwiązała problem z niektórymi połączeniami wirtualnej sieci prywatnej (VPN), w którym okno dialogowe uwierzytelniania było niepoprawne. Jednak nie rozwiązało to innych problemów z siecią.

Źródło: Windows Latest

Drugą niedogodnością z jaką mierzą się użytkownicy to uszkodzenie kafelków w Menu Start. Błąd polega na tym, że kafelki są wyszarzane i pojawia się na nich pasek postępu z napisem "trwa aktualizacja aplikacji", który nigdy się nie załaduje do końca. Nie wiadomo, kiedy firma Microsoft zdecyduje się rozwiązać ten problem.

Warto zauważyć, że z reguły aktualizacje wypuszczane są szybko. Wystarczy więc tylko czekać, a do tego momentu jedynym rozwiązaniem może ręczne odinstalowanie ostatniej aktualizacji lub reset komputera.

