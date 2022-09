Kolejne ograniczenia eksportu technologii do Chin

Rywalizacja USA – Chiny. Stany Zjednoczone wprowadzają nowe przepisy blokujące Chinom dostęp do najnowszych technologii koniecznych do funkcjonowania sztucznej inteligencji (AI).

Administracja Bidena planuje rozszerzyć istniejące ograniczenia dotyczące amerykańskich dostaw do Chin technologii wykorzystywanych w sztucznej inteligencji i narzędziach do produkcji chipów. Na podstawie ograniczeń, które zostały już wcześniej przekazane do amerykańskich firm, Departament Handlu USA zamierza opublikować nowe przepisy, aby jeszcze bardziej ograniczyć eksport najnowocześniejszych komponentów. Nowe regulacje mają ograniczyć eksportowanie z USA sprzętu do produkcji chipów w chińskich fabrykach wytwarzających zaawansowane układy scalone.

Departament Handlu USA prawdopodobnie opublikuje nowe przepisy w oparciu o ograniczenia, które zostały wcześniej przedstawione trzem amerykańskim firmom: Applied Materials, KLA i Lam Research. Firmy te publicznie potwierdziły, że otrzymały dokumenty zabraniające im eksportowania narzędzi do wytwarzania chipów do chińskich fabryk, które produkują zaawansowane półprzewodniki w procesach poniżej 14 nanometrów. Sprzedaż tych technologii jest możliwa tylko w przypadku, gdy eksporter otrzyma licencję z Departamentu Handlu.

Nowe przepisy mają również obejmować dodatkowe działania przeciwko Chinom, jednak nie ma na razie informacji, czego będą dotyczyć. Istniejące restrykcje również mogą ulec zmianie, dlatego nowy komplet zasad eksportu technologii do Chin może być opublikowany później, niż się oczekuje.

Źródło: Gadgets360