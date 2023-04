Kolejne pięć tygodni przyniesie nam co najmniej trzy nowe karty graficzne

Jeśli ktoś myślał, że na RTX 4070 koniec premier kart graficznych w tym roku, na pewno mile się zaskoczy. Tym bardziej, że ceny nowych układów mogą okazać się niezwykle przyjazne.

Jeśli szukasz nowej karty graficznej, może warto zaczekać jeszcze miesiąc z kawałkiem? Od 30 maja do 2 czerwca będą odbywać się targi Computex, na których swoje najnowsze propozycje zaprezentują dwaj główni gracze na rynku kart graficznych: Nvidia oraz AMD. Mają być to średniaki, a więc na pewno nie karty kosztujące majątek. Jakich modeli się spodziewać?

Oficjalnych informacji jak na razie nie ma, są tylko spekulacje. Mówią o następujących: RTX 4060 Ti, RTX 4050, a także Radeon RX 7600. Z tego, co wiemy, w tym roku ma pojawić się także RTX 4060, ale czy na Computexie? Raczej wątpliwe. Zwraca uwagę, że karty Nvidii mają być dostępne w przystępnych cenach, być może nawet poniżej 400 dolarów (czyli ok. 1600 zł). Ada Lovelace w takiej cenie brzmi bardzo atrakcyjnie, zwłaszcza, że RTX 4070 sukcesu nie odniosło. Pewne przecieki sugerują, że RTX 4060 będzie opierać się na AD106-350-A1, mieć 4352 rdzenie CUDA, 8GB GDDR6 VRAM (18Gbps) i 32 MB pamięci L2 cache. Wydajność może być zatem podobna do RTX 4070 Ti, ale tylko 8 GB VRAM to nieco za mało do grania w gry na najwyższych ustawieniach. O RTX 4050 póki co nic nie wiemy.

A co wiemy o Radeon RX 7600? Tu również można oprzeć się wyłącznie na plotkach, te zaś podają, że użyty w nim został procesor Navi 33, ma 32 jednostki obliczeniowe, 1792 shadery, 8 GB GDDR6 oraz szynę pamięci 128-bit. Można spodziewać się wydajności na poziomie RX 6600 XT, jednak cena ma oscylować w okolicach 350 dolarów (mniej niż 1500 zł). Jeśli przecieki się potwierdzą, na rynek trafią solidne karty w dobrych cenach. I to bardzo pozytywna wiadomość.

Źródło: TechSpot