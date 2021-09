Kolejne problemy z Face ID, tym razem wśród poważnie chorych użytkowników

Apple wprowadził pewne zmiany w konfiguracji Face ID w modelach iPhone'a 13, zarówno pod względem sprzętowym, jak i programowym. Wydaje się to być przyczyną pojawiających się coraz to kolejnych problemów, tym razem dla niektórych niepełnosprawnych i poważnie chorych użytkowników.

Konkretnie, rejestracja Face ID nie udaje się, gdy właściciel nosi maskę typu CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) - używaną przez osoby z problemami oddechowymi. Dzieje się tak pomimo faktu, że Face ID radziło sobie dobrze z tymi samymi maskami na starszych iPhone'ach, które oferowały tę funkcję.

Zobacz również:

Apple szczyci się swoimi rozwiniętymi funkcjami dostępności, ale pewien Brytyjczyk, który nosi maskę CPAP z powodu niewydolności oddechowej mówi, że coś poszło nie tak. Powodem problemów z Face ID może być bardziej kompaktowy system TrueDepth lub zmiany w samym systemie iOS, które dotyczą ochrony przed spoofingiem.

Colin Hughes, użytkownik urządzeń Apple, który ma ciężką dystrofię mięśniową, musi nosić wspomnianą maskę przez większą część dnia. Powiedział, że do tej pory Face ID działało dla niego bezbłędnie, lecz tylko w jego starszym smartfonie - problemy pojawiły się w momencie zmiany go na iPhone'a 13 Pro. Oto, jak opisuje całą sytuację:

Noszę maskę typu CPAP i mój stary iPhone X nigdy nie miał problemu z ustawieniem i rozpoznaniem mnie z założoną maską. Zawsze działało idealnie. Szum wokół masek przeciwko COVID-19 przeszedł mi koło nosa, ponieważ po prostu nie miałem problemu z moją maską i kilkoma iPhone'ami od 2017.

Teraz posiadam 4-letniego iPhone'a X, który bez problemu odblokowuje się, kiedy mam założoną maskę mojego iPhone'a z założoną maską, a także najnowszego i najwspanialszego iPhone'a 13 Pro, który odmawia skonfigurowania Face ID z założoną maską.

Apple wyraźnie majstrował przy Face ID, najpewniej z powodu panującej pandemii, lecz rodzi to poważny problem dla ludzi takich jak ja. Próbując skonfigurować nową twarz na iPhone 13 Pro, ten wyświetla następujący komunikat - Twarz jest przesłonięta, spróbuj usunąć wszystko, co może ją zasłaniać. Jeśli to zrobię, uduszę się! Nie mam planu B.