Kolejne problemy z macOS Monterey! Każdy jest zagrożony!

Niektórzy użytkownicy, którzy niedawno zaktualizowali system do macOS Monterey, doświadczają błędu znanego jako "wyciek pamięci", czyli scenariusza, w którym określony proces lub aplikacja macOS jest zablokowana i pozostaje uruchomiona przez dłuższy czas w tle, zużywając nienormalnie dużą ilość pamięci lub RAM.

Trudno jest dokładnie określić, których modeli komputerów Mac dotyczy ten problem, ale zakres jest stosunkowo szeroki - dotyczy on nawet nowowydanych 14- i 16-calowych MacBook'ów Pro. Raporty na Twitterze, Reddicie i Społeczności Wsparcia Apple składają się ze zgłoszeń użytkowników, że ich Mac ostrzega, że system "wyczerpał pamięć aplikacji" lub że konkretne aplikacje zużywają znacząco za dużo pamięci RAM w Monitorze Aktywności.

Niektóre raporty wskazują Centrum Sterowania macOS jako głównego winowajcę, a pewien YouTuber, Gregory McFadden, udostępnił zrzut ekranu Centrum Sterowania zużywającego do 20 GB pamięci RAM na swoim 16-calowym MacBooku Pro w konfiguracji z 64 GB i M1 Max.

@AppleSupport got any idea what this is about ? m1 Mac mini 8gb safari does it too. I've restarted I've ran CleanMyMac x I've tried everything I know to do pic.twitter.com/TXNuEn3ayl