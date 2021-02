Kolejne przecieki pokazują jak będzie wyglądał Windows 10

Firma Microsoft pracuje nad nowym designem systemu Windows 10, który ma zostać wprowadzony wraz z aktualizacją 21H2. Przyjrzyjmy się jak będzie wyglądał.

Co jakiś czas do Internetu wypływają kolejne informacje dotyczące nowego wyglądu Windows 10. Dla przypomnienia, na rok 2021 firma Microsoft zaplanowała dwie większe aktualizacje: 21H1 i 21H2. Druga z nich ma wprowadzić ogromne zmiany w designie całego systemu za pomocą języka programowania Fluent Design oraz nowoczesnej platformy WinUi 3 służącej do projektowania interfejsów graficznych dla programów kierowanych na Windowsa. Nowy wygląd systemu Windows 10 ma być o wiele bardziej nowoczesny i dostosowany do monitorów z dużą rozdzielczością. Do tej pory wiemy z całą pewnością, że firma Microsoft postanowi wprowadzić zaokrąglone rogi w oknach aplikacji, a co jeszcze planują?

Źródło: Windows Latest

Jak się okazuje i tym razem możemy przyjrzeć się dokładnie projektom z zaokrąglonymi rogami ekranów. Na pierwszym zdjęciu widzimy, że firma Microsoft postanowiła dodać obramowanie 1 px wokół powiadomień. Trzeba przyznać, że zmiana niby niewielka, ale robi różnicę. Oprócz obramowania twórcy postanowili zaktualizować kolorystykę tła oraz tekstu tak jak widać na poniższym zrzucie ekranu.

Źródło: Windows Latest

Już od jakiegoś czasu wiadomo, że firma Microsoft pracuje nad dwoma motywami wyświetlania systemu: jasnym (podstawowym) oraz ciemnym. Na zdjęciach możemy przyjrzeć się nowemu wyglądowi paska przewijania systemu Windows stworzonego przez niezależnego twórcę. Co ciekawe, to właśnie ten projekt został zaakceptowany przez firmę Microsoft.

Źródło: Windows Latest

Trzeba przyznać, że nowy wygląd systemu Windows 10 zapowiada się naprawdę świetnie. Im więcej pojawia się przecieków, tym bardziej nie możemy doczekać się premiery. Dlatego stworzyliśmy osobny artykuł, w którym umieszczamy wszystkie aktualne informacje. Oczekuje się, że aktualizacja 21H2 zostanie wprowadzona na przełomie października i listopada 2021 roku.