Kolejne smart urządzenie w ofercie Action – to hit cenowy! [24.02.2023]

To urządzenie przyda ci się, jeśli wiosną zamierzasz szczególnie zadbać o siebie. Jak zwykle w Action, ten produkt kupisz naprawdę tanio.

Nowy rok, nowy ja? Jeśli i tobie przyświeca ten cel, koniecznie zapoznaj się z nową propozycją od Action. Do oferty tego popularnego sklepu trafił atrakcyjny produkt – smart waga z aplikacją. O tym, czy warto kupić takie urządzenie, w jakim celu i co potrafią tego typu wagi przeczytasz w tym artykule. Znajdziesz tam zestawienie najciekawszych modeli tego typu wag. Naszym zdaniem, to must have – smart waga powinna znaleźć się w każdym domu.

Action: inteligentna waga z aplikacją

Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność tego sprzętu, możesz połączyć wagę z aplikacją mobilną. Urządzenie zapisze w niej twoje wyniki. Zyskasz możliwość przeanalizowania wskaźników takich, jak procent tłuszczu, BMI oraz procent mięśni, kości, stopień nawodnienia i wiele więcej. Urządzenie łączy się z telefonami iOS i Android przez Bluetooth.

Zobacz również:

Parametry:

Wymiary (bez opakowania) (dł. x szer. x wys.): 34,5 x 29,5 x 5 cm

Kolor: czarny

Jednostka: kg

Wymagane baterie: AAA

Liczba potrzebnych baterii: 2

Przedział wagowy: 0,1 kg

Waga w sklepie Action kosztuje 59,95 zł.

Warto porównać ją np. z wagą marki XIAOMI dostępną w tym sklepie.

Zerknij też na wagę SETTI+ BS905K – klik.

Interesująco prezentuje się też waga marki HURRISE, dostępna tutaj.

Polecamy też: Ten produkt przyciągnie tłumy. W Action jest grzejnik konwektorowy za mniej niż 100 zł!

Źródło: Action.com