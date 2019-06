Kolejne szkodliwe aplikacje znalezienione w Google Play

Nie pomagają zabezpieczenia od Google - znowu znaleziono ponad 200 szkodliwych aplikacji w jego sklepie, a liczba zagrożonych nimi urządzeń to ponad 400 milionów!

Najnowsze badanie zawartości sklepu Google Play ujawniło dokładnie 238 szkodliwych aplikacji, które znalazły się na - łącznie - 440 milionach urządzeń z systemem Android. Taką ilość zgłosili odkrywcy z firmy Lookout - i natychmiast zgłosili to Google. Aplikacje te zostały błyskawicznie wycofane ze sklepu. Co ciekawe - wszystkie mają jednego producenta. Jest nim chińska kompania CooTek, której najpopularniejsza apka - darmowa klawiatura TouchPal - została pobrana ponad 100 milionów razy. Wszystkie po zainstalowaniu dodawały do systemu wtyczkę BeiTaAd. Po upływie czasu wynoszącego od 24 godzin do dwóch tygodni, zaczynała ona wyświetlać reklamy na ekranie blokady, w tym także multimedialne. Deweloper sprytnie maskował szkodliwą wtyczkę w systemie - potrafiła nawet zmieniać nazwy plików, aby dezorientować użytkownika poszukującego źródła problemu.

Po raz kolejny okazało się, że mechanizm weryfikujący sklepu - Google Play Protect - nie spełnił swojej roli. Co więcej, w recenzjach TouchPal użytkownicy zwracali uwagę na natarczywe reklamy, które pojawiały się po instalacji tej właśnie aplikacji, jednak gigant nie zareagował w porę. W ten sposób Google zaliczyło wizerunkową wpadkę. Polecamy zatem zaopatrzyć się w dobrego antywirusa. A jakiego? Zobacz nasz ranking "Najlepszy antywirus na Androida - ranking antywirusów na system Android 2019".