Kolejne urządzenie znanej marki w ofercie Lidla! Masz już takie? [10.03.2023]

Po ekspresie do kawy i frytownicy beztłuszczowej od cenionych producentów przyszła pora na coś naprawdę niezbędnego w każdym domu. W dodatku, jak zawsze, w lidlowej cenie. Oto, co znaleźliśmy w popularnym dyskoncie.

W ofercie Lidla co jakiś czas pojawiają się ciekawe urządzenia wyprodukowane przez znane marki. Pisaliśmy już o dostępnym na półkach tego dyskontu ekspresie do kawy znanej marki, a także o frytownicy beztłuszczowej popularnego producenta. Tym razem w Lidlu znaleźliśmy szczoteczkę soniczną do zębów, która pomaga utrzymać poprawną higienę jamy ustnej i zadbać o zęby. To funkcjonalne urządzenie powinno się znaleźć w każdej łazience. Szczególnie, że kosztuje naprawdę niewiele.

Szczoteczka soniczna do zębów Sonicare HX3658/13 marki Philips

To absolutny łazienkowy niezbędnik. Pomoże zadbać o zdrowy uśmiech i ułatwi utrzymanie higieny jamy ustnej. Czyszczenie zębów takim sprzętem jest proste, a producent zapewnia, że znacznie bardziej skuteczne niż tradycyjną szczoteczką. Dodatkowo, ten model wyposażono w timer, który ma ułatwić odpowiednie szczotkowanie.

Jej działanie opiera się na zaawansowanej technologii sonicznej Philips Sonicare. Technologia ta, w połączeniu ze specjalną końcówką, ma usuwać do 3 razy więcej płytki nazębnej niż tradycyjna szczoteczka ręczna. Szczoteczka została wyposażona w 2-minutowy timer i timer dla 4 kwadrantów. Na jednym naładowaniu produkt może pracować przez nawet 14 dni. W zestawie znajdziemy 4 końcówki C1 ProResult.

Cena szczoteczki Philips w Lidlu to 229 zł. Kupisz ją pod tym linkiem. Warto się pospieszyć – z informacji podanych na stronie Lidla wynika, że zostało już tylko kilka sztuk tego produktu!

Źródło: lidl.pl