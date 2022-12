Kolejne urządzenie znanej marki w ofercie Lidla! To może być dobry pomysł na prezent gwiazdkowy [20.12.2022]

Po ekspresie do kawy i frytownicy beztłuszczowej od cenionych producentów przyszła pora na coś naprawdę niezbędnego w każdym domu. W dodatku, jak zawsze, w lidlowej cenie. Niejedna osoba ucieszyłaby się z takiego gadżetu pod choinką.

W ofercie Lidla co jakiś czas pojawiają się ciekawe urządzenia wyprodukowane przez znane marki. Pisaliśmy już o dostępnym na półkach tego dyskontu ekspresie do kawy znanej marki, a także o frytownicy beztłuszczowej popularnego producenta. Tym razem w Lidlu znaleźliśmy szczoteczkę soniczną do zębów, która pomaga utrzymać higienę jamy ustnej. To funkcjonalne urządzenie powinno się znaleźć w każdej łazience. Szczególnie, że kosztuje naprawdę niewiele.

PHILIPS Szczoteczka soniczna do zębów Sonicare HX3658/13

To absolutny łazienkowy niezbędnik. Pomoże zadbać o zdrowy uśmiech i ułatwi utrzymanie higieny jamy ustnej. Czyszczenie zębów takim sprzętem jest proste, a producent zapewnia, że znacznie bardziej skuteczne niż tradycyjną szczoteczką. Dodatkowo, ten model wyposażono w timer, który ma ułatwić odpowiednie szczotkowanie.

zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

technologia soniczna w połączeniu ze specjalną końcówką usuwa do 3 razy więcej płytki nazębnej niż tradycyjna szczoteczka ręczna (badania kliniczne)

z timerem 2 min i timerem dla 4 kwadrantów

ergonomiczny design ułatwia trzymanie i używanie szczoteczki

w zestawie 4 końcówki C1 ProResult

nawet 14 dni pracy na zasilaniu akumulatorowym

przyjazna dla środowiska - wtyczka USB zamiast zasilacza

Cena: 199 zł – kupisz tutaj

