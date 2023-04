Kolejne zmiany na lepsze w Galaxy Watchu 6. Samsung szykuje prawdziwą perełkę

Wiele mówi się o ulepszeniach w nadchodzącym Galaxy Watchu 6. Po ekranie i baterii, Samsung szykuje jeszcze jedną niespodziankę.

Nie ustają przecieki dotyczące kolejnej wersji Galaxy Watcha. Wygląda na to, że po dość niemrawej piątej generacji, która wiele nie przyniosła do serii smartwatchy Samsunga, producent postanowił wziąć się w garść i wprowadzić wiele ulepszeń w nadchodzącej, szóstej już wersji inteligentnego zegarka. Dzisiejszy przeciek sugeruje, że kolejny ważny element podzespołów zegarka zostanie znacznie wzmocniony.

Według wcześniejszych przecieków, które zbieramy w tym artykule, Galaxy Watch 6 zapowiada się naprawdę dobrze. Nie dość, że producent ma przywrócić lubianą wersję Classic z obrotowym bezelem, której zabrakło w aktualnej generacji, to jeszcze spodziewamy się ważnych ulepszeń zarówno jeśli chodzi o pojemność baterii, jak i o rozdzielczość wyświetlacza w zegarku. Jako że aktualnie sprzedawany Galaxy Watch 5 był tylko minimalnym ulepszeniem względem czwórki, miło zobaczyć, że Samsung widocznie stara się wprowadzić spore zmiany w nadchodzącej wersji.

Galaxy Watch 6 uses improved AP — itnyang (@hyacokr_itnyang) April 13, 2023

Nawet wspomniane ulepszenia byłyby już niezłym materiałem na kolejną generację zegarka, ale wygląda na to, że Samsung wcale nie zamierza na nich poprzestawać. Według przecieku zaprezentowanego przez użytkownika @hyacokr_itnyang na Twitterze, nowy zegarek zostanie także wyposażony w ulepszony procesor. Co ciekawe, nie zostało przez niego doprecyzowane, czy to ulepszenie polegać będzie jedynie na podkręceniu istniejącego już układu, czy też na wykorzystaniu zupełnie nowego CPU.

Taka zmiana będzie bardzo istotna z dwóch powodów. Ten najbardziej oczywisty to sama szybkość działania zegarka - dzięki szybszemu układowi, cały system będzie o wiele sprawniejszy. Jednak, co ważniejsze, nowy układ może też zapewnić nowe funkcje, które wcześniej nie były możliwe przez ograniczenia sprzętowe. Jeśli więc okaże się, że w nowym Galaxy Watchu 6 znajdziemy inny układ niż obecnie używany przez Samsunga Exynos W920, może to przynieść ze sobą także wiele nowych funkcji systemowych - czy to związanych z monitorowaniem aktywności czy zdrowia, czy też możliwościami obliczeniowymi samego sprzętu.

Trudno nie cieszyć się z przecieków, które dotychczas wychodzą na jaw w związku z nowym zegarkiem Samsunga. Patrząc na poprzedni model można było odnieść wrażenie, jakby producent się poddał i nie chciał wprowadzić nic nowego do tego segmentu urządzeń. Jednak nowa generacja zapowiada się bardzo dobrze i może pokazać, że Samsung ma jednak kilka fajnych pomysłów w rękawie.