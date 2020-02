Kolejny ASUS ROG Phone otrzyma preinstalowaną Stadię

Stadia nie jest w naszych rejonach popularna, ale na świecie radzi sobie całkiem dobrze, przynosząc Google spory dochód. ASUS zadeklarował, że aplikacja do jej obsługi będzie preinstalowana na jego telefonach gamingowych.

Stadia to konkurencja dla takich serwisów jak GeForce Now, Xbox Live czy PlayStation Now. Jej płatna wersja (Stadia Founders’ Edition) wystartowała w listopadzie 2019 roku dla Google Chrome oraz Chromecastów. Chociaż opinie na jej temat padały różne, ma się dobrze, a to dopiero pierwsza faza rozruchu. Darmowa edycja będzie dostępna w tym roku i dopiero wówczas będzie można właściwie ocenić jej popularność. Jak dotąd Stadię wspierają tylko smartfony Pixel, jednak wkrótce dojdą do tego telefony gamingowe ASUS oraz Razer. Ten pierwszy producent nawiązał partnerstwoz Google i ogłosił, że Stadia będzie preinstalowana na ROG Phone.

Nowe modele z tej linii mają ujrzeć światło dzienne w tym roku i będą następcami ASUS ROG Phone II. Stadia będzie dostępna dla użytkowników w USA i Kanadzie oraz kilkunastu krajach Europy - niestety, brakuje wśród nich Polski. Dzięki temu będą oni mogli kupować gry i grać w nie bez konieczności ich instalacji. ROG Phone powinien umożliwić wykorzystanie pełni możliwości serwisu i pozwolić na zabawę w rozdzielczości 4K 60 fps, ze wsparciem dla HDR. ASUS chwali się, że pozwoli to na okrzyknięcie jego telefonu "najbardziej pożądanym telefonem gamingowym na świecie". No cóż, zobaczymy, jak wypadnie na tle nowych propozycji Nubia Red Magic oraz Black Shark.

ROG Phone III będzie prawdopodobnie używać procesora Qualcomm Snapdragon 865 i wyświetlacza z odświeżaniem 120 Hz. I to na razie wszystko, co można o nim powiedzieć.