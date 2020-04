Kolejny Huawei Mate w drodze - premiera już w maju

Huawei przygotowuje się do premiery nowego modelu z rodziny Mate. Czego możemy się po nim spodziewać?

Huawei podobnie, jak Samsung rozwija dwie rodziny flagowych smartfonów. Mowa oczywiście o modelach z serii Huawei P oraz Huawei Mate.

Źródło: pcworld.com

Od premiery najnowszych modeli Huawei P40 i Huawei P40 Pro minęło dopiero kilka tygodni, ale Chińczycy myślą już o nowych smartfonach z rodziny Mate. Co prawda do tej pory urządzenia te debiutowały w drugiej połowie roku, ale możliwe, że harmonogram premier został zmodyfikowany.

Najnowsze doniesienia wskazują, że wraz z szybkim rozwojem Huawei rozważa dokonanie zmian w swojej strategii sprzedażowej. Mowa o przywróceniu do życia smartfonów z rodziny Mate S. Z chińskiego raportu wynika, że w przyszłym miesiącu Huawei zamierza zaprezentować nowego smartfona, który należał będzie do serii Mate, ale jednocześnie nie będzie to Mate 40, ani Mate 40 Pro.

W chwili obecnej nie mamy zbyt wielu informacji o tajemniczym smartfonie. Wiadomo jedynie, że będzie on następcą modelu Mate S i pojawi się na rynku już w przyszłym miesiącu.

Dla przypomnienia Huawei Mate S to flagowy smartfon wprowadzony na rynek we wrześniu 2015 roku. Urządzenie wyposażone było w metalową obudowę typu unibody oraz flagowe podzespoły.

Tegoroczny Huawei Mate S 2020 z pewnością wyposażony będzie w topowe podzespoły. Znając Huawei'a w środku znajdziemy procesor Kirin 990 5G lub nadchodzącego Kirin'a 1020. Z pewnością urządzenie dostępne będzie również w wersji z modemem sieci 5G.

Biorąc pod uwagę fakt, że Huawei przygotowuje się do wrześniowej premiery modeli z rodziny Mate 40 ciężko jest przewidzieć, jak pozycjonowany będzie nadchodzący smartfon. Z wcześniejszych raportów wynika, że Mate 40 zaoferuje nowy procesor Kirin 1020 oraz aparat FreeFrom Lens. Możliwe, że Mate S będzie urządzeniem pośrednim pomiędzy rodziną P40, a Mate 40. Oznaczałoby to, że smartfon zaoferuje procesor Kirin 990 5G oraz kilka rozwiązań, które później pojawią się w droższych modelach Mate 40 i Mate 40 Pro.

Rodzina Mate w tym roku powiększy się także o jeszcze jedno urządzenia - składanego Mate'a X2.

Źródło: gizmochina.com