Kolejny Lidlomix na półkach Lidla? Tańsza wersja może zniknąć dość szybko

Roboty kuchenne znane bliżej jako Lidlomix stały się już swego rodzaju znakiem rozpoznawczym. Wygląda na to, że na sklepowych półkach zagości kolejny lubiany model - co oferuje? Kiedy trafi do sklepów stacjonarnych? Oto wszystko co wiemy.

Bogata oferta sprzętów AGD znajdujących się w niemieckiej sieci sklepów nadal potrafi wywołać na naszych twarzach wielkie zaskoczenie. Dotychczas, Lidl wprowadził do sprzedaży wiele atrakcyjnych sprzętów popularnych marek, w tym m.in. robot kuchenny Kenwood czy odkurzacz GRUNDIG. Warto nadmienić, że równie dobrze rozwijana jest oferta pochodząca od marek własnych, więcej przeczytasz o tym w naszym wpisie: Lidl: marki własne - co warto wiedzieć? Zebraliśmy najciekawsze informacje. Niezmiennie, wśród jednych z najpopularniejszych urządzeń znajdziemy Lidlomixa, a w zasadzie kilka z nich. Prawdziwe hity na dobre zagościły w polskich kuchniach i wygląda na to, że nie zamierzają opuszczać podium bestsellerów. Lubiana sieć sklepów ma dla nas coś wyjątkowego, a zwłaszcza dla osób, którym nie udało się kupić poprzedniej wersji Lidlomixa...

Źródło: Lidl

SILVERCREST Wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi Monsieur Cuisine Connect

Czy ktoś mówił o pomocniku w kuchni? Jeśli tak, warto przyjrzeć się powyższemu modelowi Monsieur Cuisine Connect! Znajduje on zastosowanie podczas wielu kuchennych prac, a zwłaszcza gdy mowa o ugniataniu, gotowaniu na parze i podsmażaniu. Aby w pełni wykorzystać potencjał sprzętu i dostosować pracę do wielu składników, urządzenie pozwala na regulowanie prędkości aż na 10 poziomach (a nawet funkcję turbo). Sterować możemy również temperaturą (w zakresie 37–130°C). Robot kuchenny podoła wielu wyzwaniom, a to dzięki zastosowaniu wysokiej mocy sięgającej 1100 Watt. Posiada 7-calowy ekran, dzięki któremu możemy dogodnie sterować pracą oraz wybierać spośród mnóstwa przepisów. Monsieur Cuisine Connect wyposażono w moduł Wi-Fi.

Źródło: Lidl

Przejdźmy do parametrów...

maks. pobór mocy: 1100 W: 1050 W (funkcja gotowania), 800 W (mieszanie)

napięcie: 220-240 V, 50/60 Hz

prędkość obrotowa: ok. 120–5200 obr./min.

pojemność misy: ok. 4,5 l

pojemność użytkowa misy: ok. 3 l

waga: ok. 5 kg (podział na 5 g)

długość przewodu zasilającego: ok. 110 cm

materiał: aluminium, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne, silikon

wymiary: ok. 49,5 x 31 x 37,5 cm

waga: ok. 7,14 kg

SILVERCREST Wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi Monsieur Cuisine Connect - gdzie kupić?

Na ten moment, robot kuchenny jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej Lidla - znajdziesz go pod tym linkiem, w cenie 1899 zł. Jeśli nie przepadasz za zakupami online, mamy dobre wieści. Jak wynika z najnowszej gazetki, 31 października pojawi się w sprzedaży w sklepach stacjonarnych! Niewykluczone, że dość szybko zniknie z półek, a szansa na zakup może się nie powtórzyć. Jeśli chcesz zobaczyć sprzęt na żywo, warto wybrać się do pobliskiego sklepu w wyznaczonej dacie - i to dość prędko.