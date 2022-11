Kolejny Patch Tuesday, czyli nowe poprawki dla systemów Windows. Oby niczego nie popsuły

Windows 10, Windows 11, a także Windows 8.1 i 7 otrzymują aktualizację. Zobacz, co się zmieni po ich wprowadzeniu.

Spis treści

Microsoft ostatnio nie błysnął - po wprowadzeniu październikowych poprawek w ramach Patch Tuesday było nieco problemów z Windows 10 i Windows 11. Teraz mamy listopad i kolejną porcję łatek. Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem po ich wprowadzeniu nic złego się nie wydarzy. A oto, co możemy przeczytać na ich temat:

Windows 11

Poprawki otrzymują użytkownicy edycji 22H2 (KB5019980) oraz 21H2 (KB5019961). W pierwszym przypadku ma zostać rozwiązany problem w Eksploratorze Plików, który sprawia, że nie są lokalizowane foldery, a także poprawione zabezpieczenia, zaś w drugim - tylko poprawki zabezpieczeń. Wspólne dla obu edycji są dwie nowości oraz opcje związane z bezpieczeństwem i wydajnością. Nowości to przywrócenie Menadżera Zadań do menu kontekstowego po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na pasku zadań, a także usprawnienia w systemowej wyszukiwarce.

Lista poprawek związanych z bezpieczeństwem i wydajnością obejmuje dziesięć pozycji i znajdziemy na niej m.in. usprawnienia związane z obsługą gier korzystających z Direct3D 9 oraz obsługą narzędzia lasso w programach graficznych.

Zobacz również:

Windows 10

Ponieważ Microsoft nie rozwija już swojego "ostatniego w historii" systemu, nie ma żadnych nowości, a jedynie poprawki związane z bezpieczeństwem i wydajnością. Łatka oznaczona jako KB5019959 przeznaczona jest dla buildów Windows 10 o numerach 19042.2251, 19043.2251, 19044.2251 oraz 19045.2251. Niestety - dokładna lista nie została podana.

Windows 7 i Windows 8.1

Starsze systemy Windows otrzymały takie same poprawki wydajności. Są one związane m.in. z Microsoft Visual C++, Microsoft Azure Active Directory (AAD) Application Proxy Connector, a także uwierzytelnianiem Distributed Component Object Model (DCOM). W przypadku Windows 7 aktualizacja dostępna jest tylko i wyłącznie dla firm korzystających z przedłużonego wsparcia (ESU).

Źródło: Neowin