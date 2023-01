Kolejny Redmi Note 12 jest w drodze? To może być jego najmocniejsza wersja

Seria Redmi Note 12 ma coraz więcej barw. Po pięciu zaprezentowanych modelach przecieki pokazały nam dzisiaj kolejny, szósty już wariant.

Seria Redmi Note 12 będzie naprawdę zróżnicowana. W tym artykule pisaliśmy już o wszystkich pięciu zaprezentowanych dotychczas modelach z tej serii, ale Xiaomi nie ma zamiaru zwalniać tempa. W sieci pojawiły się właśnie informacje dotyczące kolejnego wariantu Redmi Note 12. Ten model może być najszybszy!

Redmi Note'y od lat są jednymi z bardziej popularnych telefonów z średniej-niższej półki. Łączą w sobie dobre podzespoły, spore baterie oraz - co bardzo ważne dla wielu użytkowników - duże, dobrej jakości wyświetlacze. Xiaomi także bardzo lubi tę serię i co roku stara się jeszcze bardziej zwiększać jej atrakcyjność. Tym razem firma próbuje przyciągnąć klientów do nowych modeli przez zaproponowanie nam wielu wariantów, każdy ze swoimi własnymi zaletami i mocnymi punktami.

Teraz Xiaomi ma ponoć zaprezentować nową wersję Redmi Note 12 Turbo, która będzie wyróżniała się dwoma szczegółami. Poza standardową specyfikacją, która łączy wszystkie modele tej serii, zostanie ona wyposażona w Snapdragon 7 Gen 2 - czyli procesor, który powinien być najszybszy z całej rodziny. Ponadto według nowego przecieku ma ona też być zasilana przez baterię o pojemności 5500 mAh, czyli aż 500 mAh większą niż pozostałe warianty.

Pozostała specyfikacja techniczna Redmi Note 12 Turbo ma się prezentować w ten sposób:

Snapdragon 7 Gen 2

6/8/12GB RAM

128/256GB pamięci

6.67" 120Hz OLED

Bateria 5500mAh

67W ładowanie przewodowe

Aparaty:

50MP, f/1.9 aparat główny z OIS

8MP szerokokątny

2MP macro

16MP selfie

5G

Wi-Fi 6

3.5mm gniazdo słuchawkowe

IP53

Android 13 z MIUI 14

Niestety na tę chwilę nie wiemy jeszcze, czy ten konkretnie model będzie dostępny u nas w kraju - ani nawet kiedy będzie miała miejsce jego premiera. Spodziewamy się jednak, ze globalnie smartfony z tej serii zostaną zaprezentowane podczas MWC 2023 w Barcelonie, na którym Xiaomi 27 lutego będzie miało swoją konferencję. Już wtedy powinniśmy poznać więcej oficjalnych szczegółów o premierze Redmi Note'a 12 w Europie.