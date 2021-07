Kolejny State of Play dopiero we wrześniu? Co się dzieje z Sony?

Na kolejny State of Play będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Co tym razem szykuje dla nas Sony.

fot. Sony

Sony ewidentnie pogubiło się ostatnio w swoich działaniach. Japoński producent całkowicie przespał okres wakacyjny i nic nie wskazuje na to, iż w najbliższym czasie coś się zmieni. Marki PlayStation zabrakło na targach E3 2021 w czerwcu i, co już oficjalnie potwierdzono, zabraknie jej również podczas europejskich targów Gamescom 2021. W zamian otrzymaliśmy do tej pory jedynie jeden pokaz z cyklu State of Play, który delikatnie to ujmując - był rozczarowujący.

Jeśli czekaliście na sierpniowe przebudzenie Sony, to musimy was rozczarować. Jak donosi Jeff Grubb - doświadczony (i sprawdzony) dziennikarz oraz leakster, kolejny pokaz gier w ramach State of Play odbędzie się dopiero we wrześniu. Oznacza to, że fani PlayStation jeszcze przynajmniej długi miesiąc będą musieli poczekać na nowe wieści dotyczące ich ukochanej marki.

Czego możemy się spodziewać po wrześniowym State of Play? Od co najmniej kilku tygodni spekuluje się, że Sony chce pokazać światu pierwszy oficjalny materiał z God of War Ragnarok. Wielce prawdopodobne, że otrzymamy również nowe wieści na temat Horizon Forbidden West, jednak w tym przypadku, informacje mogą nie być zbyt pozytywne. Sugeruje się, że produkcja studia Guerrilla Games nie zdąży na tegoroczną premierę i zagramy w nią najwcześniej w 2022 roku. Oznaczałoby to, że Sony starci ostatni duży tytuł na wyłączność w 2021 roku.

