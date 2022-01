Kolejny chiński producent wypuści swój tablet! Co wiemy o nowym urządzeniu vivo?

Czy rynek tabletów przeżywa właśnie swój renesans? Kolejnym producentem, który pracuje nad tego typu urządzeniem jest vivo!

Wygląda na to, że konkurencja na rynku tabletów wkrótce powiększy się jeszcze bardziej. Do gry o nowych klientów postanowiło wkroczyć chińskie vivo.

Pierwsze przecieki na temat planowanego urządzenia zaczęły się pojawiać jeszcze w listopadzie, kiedy jeden z chińskich leaksterów - Digital Chat Station - przekazał wstępne informacje na temat tego urządzenia.

Już od dłuższego czasu wiemy, że sercem tabletu będzie procesor Qualcomm Snapdragon 870. Nie jest to co prawda najnowsza jednostka - możemy znaleźć ją choćby w flagowcach vivo X60 Pro z 2020 roku - jednak powinna zapewnić wysoką wydajność. Jeżeli producent poradzi sobie z problemem, który miał ten smartfon, czyli bardzo szybkim nagrzewaniem się, powinniśmy otrzymać bardzo wydajny tablet.

Najnowszy przeciek pochodzi od tego samego źródła. Dowiadujemy się z niego, że urządzenie ma posiadać ekran o wąskich ramkach, który charakteryzuje się częstotliwością odświeżania 120 Hz. Charakterystyczne mają być także jego proporcje. Wyświetlacz ma być stosunkowo wąski i posiadać cienkie i symetryczne ramki wokół. W jednej z nich umieszczony zostanie przedni aparat.

Taki opis od razu przywołuje porównania do nowego realme Pada. I wydaje się być to bardzo uzasadnione. Realme, vivo oraz także pracujący nad swoim tabletem Oppo należą bowiem do chińskiej grupy BBK Electronics. Nie będziemy więc zdziwieni, jeżeli z biegiem czasu odkryjemy więcej wspólnych elementów w specyfikacjach tych urządzeń.

Tablet vivo ma także posiadać baterię o pojemności 8040 mAh i wspierać szybkie ładowanie 44 W. Jego cena na chińskim rynku ma wynieść 2000 yuanów, czyli około 1200 złotych. Dla porównania, za realme Pad musimy obecnie zapłacić 999 złotych. Nie wiemy jednak, kiedy producent oficjalnie zaprezentuje to urządzenie, ani czy i kiedy pojawi się ono w Polsce.