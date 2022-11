Kolejny hicior od znanej marki już w Lidlu. Tym razem to bardzo ciekawy gadżet, który z pewnością zechcesz mieć [16.11.2022]

W Lidlu pojawiło się kolejne atrakcyjne urządzenie znanej marki. Tym razem jest to coś, co przyda się absolutnie każdemu.

Internetowy sklep Lidl jest pełen ciekawych urządzeń gospodarstwa domowego. Bardzo dobrze wyposażony jest tam też dział ekspresów i innych urządzeń służących do parzenia kawy. Niedawno pisaliśmy o ekspresie rodem z profesjonalnych kawiarni, pancernym ekspresie, który wytrzyma w różnych warunkach, a także o najciekawszych modelach ekspresów dostępnych w Lidlu.

PHILIPS Spieniacz do mleka Senseo CA6500/60

Ten funkcjonalny sprzęt służy do spieniania zarówno gorących, jak i zimnych napojów. Producent zapewnia, że jest łatwy do czyszczenia. Co ważne, został wyposażony w powłokę nieprzywierającą. Jednak jego najważniejszym atutem jest bezprzewodowa podstawa 360 stopni, która zapewnia maksymalną wygodę. Pojemność tego spieniacza jest idealna na 2 filiżanki – ma ok. 120 ml. Będzie więc w sam raz do przygotowania mlecznej pianki na dwie kawy.

W Lidlu spieniacz PHILIPS Senseo CA6500/60 kosztuje 319 zł. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

W Lidlu warto też zerknąć na:

SILVERCREST Spieniacz do mleka SIMAS 550 indukcyjny

do przyrządzania idealnej pianki z mleka w krótkim czasie

4 programy do wyboru poprzez obsługę jednym przyciskiem:

ciepła pianka

podgrzewanie mleka

kakao

zimna pianka

dioda LED wskazuje wybrany program (czerwony = ciepły, niebieski = zimny)

pojemnik wewnątrz z oznaczeniem, bezprzewodowy, obracany w zakresie 360°

ubijacz do funkcji "spienianie" i "podgrzewanie"

zdejmowana pokrywa z pierścieniem uszczelniającym

automatyczna funkcja wyłączania

ochrona przed przegrzaniem

antypoślizgowe nóżki przy podstawie

pojemnik na mleko, pokrywka i ubijacz nadają się do mycia w zmywarce

pojemność:

pojemność: 820 ml

ilość mleka: co najmniej 100 ml

podgrzewanie mleka: 400 ml

Cena: 279 zł klik

SILVERCREST Młynek do kawy SKME 180 B1, 180 W

z mechanizmem z wysokojakościowej stali szlachetnej

świeżo mielona kawa za jednym przyciśnięciem

na ok. 8-9 filiżanek zaparzonej kawy

przezroczysta pokrywka do kontroli stopnia zmielenia

Cena: 49,99 zł klik

SILVERCREST Młynek do kawy SKMS 180 A1, 180 W

z wysokiej jakości mechanizmem mielącym ze stali szlachetnej

nóż z 2 ostrzami

świeżo zmielona kawa na naciśnięcie przycisku

na ok. 8–9 filiżanek zaparzonej kawy

przezroczysta pokrywa umożliwiająca sprawdzenie stopnia rozdrobnienia

zbiornik na ziarna z oznaczeniami MIN i MAX

nawijanie kabla na spodzie

3 antypoślizgowe nóżki

ilość napełnienia ok. 70 g ziaren

Cena: 49,99 zł klik

SILVERCREST Młynek do kawy SKKM 200 A1, 200 W

młynek do kawy z żarnem stożkowym z wysokogatunkowej stali szlachetnej

świeżo mielona kawa za jednym przyciśnięciem

idealny do wszystkich ekspresów do kawy (takich jak ekspresy przelewowe, zaparzacz do kawy, ekspres do espresso i wiele innych)

ustawienie stopnia zmielenia na 35 różnych poziomach

możliwa do ustawienia ilość zmielonej kawy na 1-14 filiżanek (sterowana czasowo)

funkcja auto off po osiągnięciu wymaganej ilości kawy

zbiornik na mieloną kawę ze zdejmowaną pokrywą** i gumowym korkiem

zdejmowane, łatwe do czyszczenia żarno

uchwyt kolby do bezpośredniego dozowania dla ekspresów do espresso i ekspresów kolbowych

pojemność: ziarna kawy ok. 250 g

zbiornik na zmieloną kawę, pokrywa zbiornika na zmieloną kawę, pokrywa zbiornika na ziarna kawy i uchwyt kolby nadają się do mycia w zmywarce

Cena: 249 zł klik

SILVERCREST Ekspres do kawy ciśnieniowy kolbowy SEMM 1470 A2, 1470 W

z systemem do spieniania mleka

z sześcioma przyciskami zapewniającymi szybką i łatwą przyjemność picia kawy

tradycyjny system sitkowy

2 sitka do 1 albo 2 filiżanek kawy espresso względnie małej albo dużej cappuccino i latte macchiato

wydajne, 15 barowe ciśnienie pompki do perfekcyjnej pianki i idealnego zapachu

indywidualna regulacja ilości spieniania mleka

wyjmowany zbiornik na wodę (maks. pojemność: 1,2 l) i zbiornik na mleko (maks. pojemność: 0,7 l)

wyjmowana tacka do ociekania z kratką na filiżanki

sitka i uchwyt na sitka można schować w tylnej części urządzenia

wyciągany podest na filiżanki espresso

z łyżeczką do kawy 2 w 1, i ubijakiem w zestawie

pojemnik na mleko, tacę ociekową i sitka można myć w zmywarce

Cena: 599 zł klik

