Kolejny hicior od znanej marki już w Lidlu. Tym razem to bardzo ciekawy gadżet, który z pewnością zechcesz mieć [31.10.2022]

W Lidlu pojawiło się kolejne atrakcyjne urządzenie znanej marki. Tym razem jest to coś, co przyda się absolutnie każdemu.

Internetowy sklep Lidl jest pełen ciekawych urządzeń gospodarstwa domowego. Bardzo dobrze wyposażony jest tam też dział ekspresów i innych urządzeń służących do parzenia kawy. Niedawno pisaliśmy o ekspresie rodem z profesjonalnych kawiarni, pancernym ekspresie, który wytrzyma w różnych warunkach, a także o najciekawszych modelach ekspresów dostępnych w Lidlu.

PHILIPS Spieniacz do mleka Senseo CA6500/60

Ten funkcjonalny sprzęt służy do spieniania zarówno gorących, jak i zimnych napojów. Producent zapewnia, że jest łatwy do czyszczenia. Co ważne, został wyposażony w powłokę nieprzywierającą. Jednak jego najważniejszym atutem jest bezprzewodowa podstawa 360 stopni, która zapewnia maksymalną wygodę. Pojemność tego spieniacza jest idealna na 2 filiżanki – ma ok. 120 ml. Będzie więc w sam raz do przygotowania mlecznej pianki na dwie kawy.

W Lidlu spieniacz PHILIPS Senseo CA6500/60 kosztuje 319 zł. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

SILVERCREST Spieniacz do mleka SIMAS 550 indukcyjny

do przyrządzania idealnej pianki z mleka w krótkim czasie

4 programy do wyboru poprzez obsługę jednym przyciskiem:

ciepła pianka

podgrzewanie mleka

kakao

zimna pianka

dioda LED wskazuje wybrany program (czerwony = ciepły, niebieski = zimny)

pojemnik wewnątrz z oznaczeniem, bezprzewodowy, obracany w zakresie 360°

ubijacz do funkcji "spienianie" i "podgrzewanie"

zdejmowana pokrywa z pierścieniem uszczelniającym

automatyczna funkcja wyłączania

ochrona przed przegrzaniem

antypoślizgowe nóżki przy podstawie

pojemnik na mleko, pokrywka i ubijacz nadają się do mycia w zmywarce

pojemność:

pojemność: 820 ml

ilość mleka: co najmniej 100 ml

podgrzewanie mleka: 400 ml

Cena: 279 zł klik

SILVERCREST Młynek do kawy SKME 180 B1, 180 W

z mechanizmem z wysokojakościowej stali szlachetnej

świeżo mielona kawa za jednym przyciśnięciem

na ok. 8-9 filiżanek zaparzonej kawy

przezroczysta pokrywka do kontroli stopnia zmielenia

Cena: 49,99 zł – 39,99 zł klik

