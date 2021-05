Kolejny hit Sony trafi na PC! Uncharted nadchodzi

Uncharted 4: Kres Złodzieja ma szansę trafić na PC. To świetna informacja dla graczy

W sierpniu zeszłego roku swoją premierę na komputerach miała gra Horizon: Zero Dawn, a dosłownie kilka dni temu na pecetach zadebiutował Days Gone. Obie gry zbierają świetne recenzje wśród graczy i tylko kwestią czasu było, jak Sony ogłosi kolejny hit, który opuści system PlayStation i będzie dostępny dla szerszej rzeszy odbiorców.

Informacje na temat przeniesienia opowieści o przygodach Nathana Drake'a na komputery, pojawiły się w dokumentach, które zostały przygotowane na spotkanie z inwestorami. Nie wiadomo na razie jednak nic więcej na ten temat. Nie znamy daty premiery, wymagań sprzętowych ani tego, czy inne tytuły z serii także mają szansę na pojawienie się na Steamie.

Uncharted 4 is planned for a PC release according to a Sony Investor Relations document https://t.co/YI8NSjPfhj pic.twitter.com/yIg4QhT8QK — Wario64 (@Wario64) May 26, 2021

Niedawno na platformie od Valve pojawiła się specjalna strona poświęcona PlayStation Studios. Od dłuższego czasu mówiło się o planach Sony na rozszerzenie swojej działalności związanej z grami ekskluzywnymi poza system PlayStation. Jest to niewątpliwie spowodowane chęcią dotarcia do jak najszerszej liczby nowych graczy, a co za tym idzie dopływem świeżej gotówki na firmowe konta.

W tej chwili pozostaje nam czekać na oficjalne informacje od Sony i mieć nadzieję, że poza Kresem Złodzieja, pecetowcy dostaną także możliwość zagrania w pozostałe części serii.