Kolejny hit od Epic Games Store za darmo! Ta gra wciągnie was na długo

W serwisie Epic Games Store pojawiła się kolejna darmowa gra. Na co możemy liczyć w tym tygodniu?

Tradycyjnie, jak w każdy czwartek, dzisiaj od godziny 17:00 możemy całkowicie za darmo odebrać grę Supraland. Oferta jest ważna do 23 czerwca, do godziny 17:00.

Supraland

Supraland to przygodowa gra akcji. Rozgrywkę obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Wcielamy się postać niewielkiego, plastelinowego ludzika, który został stworzona przez małego chłopca. Cała akcja rozgrywa się w niewielkim, przydomowym ogrodzie, jednak z perspektywy naszego bohatera jest to rozległa kraina, pełna przygód i niebezpieczeństw. Całość polega na eksploracji, rozwiązywaniu zagadek i walce z przeciwnikami. Wygląd gry może sugerować, że mamy do czynienia z prostą produkcją przeznaczoną tylko dla najmłodszych, jednak bez trudu gracze w każdym wieku znajdą tutaj coś dla siebie. W serwisie Metacritic tytuł uzyskał ocenę graczy na poziomie 8,8 co stawia ją obok takich produkcji jak LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (8,4) czy Syberia: The World Before (8,4).

