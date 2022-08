Kolejny hit w Biedronce i to w tak niskiej cenie! Warto to sprawdzić

W sklepie Biedronka możemy coraz częściej liczyć na ciekawe urządzenia i gadżety znanych marek. Tym razem do sprzedaży trafił mobilny sprzęt w niskiej cenie, który sprawdzi się w wielu różnych sytuacjach.

Oferta sklepu Biedronka stale się powiększa, a co tydzień możemy liczyć na nowe produkty w atrakcyjnie niskich cenach. Od 22 sierpnia, na sklepowych półkach jest dostępny przenośny głośnik Bluetooth Setty od firmy mPTech, który kosztuje tylko 119 zł.

Moc urządzenia wynosi 10 W. Głośnik jest bezprzewodowy i wyposażony w łączność Bluetooth - jego zasięg to ok. 10 metrów. Może pełnić również rolę radia. Posiada wejście na złącze AUX, a do samego zestawu został dodany specjalny przewód. Głośnik możemy naładować na za pomocą złącza micro-USB - również znajdujące się w zestawie. Dodatkowo na panelu widnieje miejsce na wejście dla złącza USB oraz miejsce na włożenie karty micro SD. Wśród rozwiązań znajdziemy dedykowaną funkcję TWS. Daje ona możliwość łatwego połączenia z innym głośnikiem dla uzyskania dźwięku stereo.

Nie zabrakło również podświetlenia RGB z obu stron głośnika oraz wygodnych przycisków na panelu sterującym. Dla bezpieczniejszego i łatwiejszego przenoszenia głośnika zamocowano specjalny pasek.

Od teraz więcej ciekawych produktów, w tym elektroniki znajdziecie w sklepie internetowym Biedronki - Biedronka Home. Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ.