Kolejny hit w ofercie Lidla! Podobne urządzenia proponują znane marki, ale w Lidlu taniej [13.03.2023]

W ofercie Lidla pojawiło się kolejne ciekawe urządzenie. Tym razem jest to coś, co w ofercie ma wiele znanych marek.

Wiemy już, co nowego trafiło do Lidla. To urządzenie zwróciło naszą uwagę, bo podobne sprzęty oferują nam znani producenci. Mowa o… robocie sprzątającym z funkcją mopowania. Postanowiliśmy sprawdzić, czym wyróżnia się to urządzenie i jakie ma funkcje. Trzeba przyznać, że oferta jest kusząca, gdyż robot ma naprawdę korzystną cenę. Zobacz, co potrafi. My jesteśmy zachwyceni zarówno ceną, jak i obiecywaną przez producenta funkcjonalnością. Poniżej prezentujemy szczegóły.

Robot sprzątający z funkcją czyszczenia na mokro marki Silvercrest

Co potrafi ten robot i jakie ma funkcje? Poniżej prezentujemy pełną specyfikację producenta.

Został wyposażony w filtr główny i wysokowydajny (High-Performance). Użytkownikowi oferuje wycieranie i odkurzanie w jednym urządzeniu. Producent zapewnia, że przy pomocy tego robota możliwe jest wygodne czyszczenie również trudno dostępnych miejsc. Sprzęt ten ma nadawać się do podłóg twardych i wykładzin o krótkim włosiu. Oprócz szczotki głównej zastosowano w nim 2 szczotki boczne, zapewniające wydajne czyszczenie. Po zakończeniu porządków robot automatycznie wraca do stacji ładowania.

Wśród istotnych elementów znalazł się też niekapiący zbiornik na wodę o maksymalnej pojemności 300 ml, a także pojemnik na kurz z możliwością łatwego opróżniania i mycia. Co ważne, ten model umożliwia również sterowanie pilotem. Ma 10 czujników antykolizyjnych oraz 3 czujniki chroniące przed upadkiem.

Ma 6 trybów czyszczenia:

auto – czyszczenie losowe

– czyszczenie losowe spot – czyszczenie po spirali z maksymalną siłą ssącą

– czyszczenie po spirali z maksymalną siłą ssącą kąty – czyszczenie po obwodzie pomieszczenia

– czyszczenie po obwodzie pomieszczenia max – czyszczenie z maksymalną siłą ssania

– czyszczenie z maksymalną siłą ssania zaplanowany – czyszczenie z wcześniej ustawionym czasem rozpoczęcia

– czyszczenie z wcześniej ustawionym czasem rozpoczęcia tryb wycierania – czyszczenie na mokro za pomocą ściereczki z mikrofibry

W zestawie:

1 zbiornik na wodę,

1 stacja ładowania,

1 kabel sieciowy,

1 pilot zdalnego sterowania (bez baterii),

2 zapasowe szczotki boczne,

1 szczotka czyszcząca,

1 zapasowy filtr wysokowydajny,

1 ściereczka z mikrofibry,

instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

moc: ok. 20 W

akumulator litowo-jonowy: ok. 14,4 V / 2400 mAh

niekapiący zbiornik na wodę o maksymalnej pojemności 300 ml

pojemnik na kurz: pojemność: ok. 300 ml, ok. 220 ml pojemność użytkowa

głośność: ok. < 65-70 dB

moc ssania: ok. 0,80 kPa / w trybie max 1,2 kPA

czas ładowania: ok. 4-6 h

czas czyszczenia: ok. 70-90 min.

W Lidlu ten robot kosztuje 829 zł – klik.

Źródło: Lidl.pl