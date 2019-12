Kolejny koncept elastycznego telefonu od LG

W sieci pojawiają się kolejne informacje o składanym smartfonie z elastycznym ekranie od LG.

Dział mobilny od LG nie radzi sobie najlepiej, ale nie zmienia to faktu, że Koreańczycy dalej inwestują w rozwój smartfonów.

Źródło: lg.com

Zbliża się 2020 rok, a wraz z nim kolejne generacje składanych smartfonów. Wiemy już, ze w przyszłym roku do wyścigu dołączy firma LG, która do tej pory prezentowała klasyczne smartfony z dołączanym drugim ekranem w formie etui.

W lutym 2020 roku na rynku pojawi się LG V60 ThinQ oraz LG G9 ThinQ, które będą flagowymi smartfonami. Obok nich może pojawić się jeszcze jedno urządzenie z elastycznym ekranem, które konkurować będzie z Samsungiem Galaxy Fold, Motorolą RAZR czy Huawei Mate X.

Moduł Dual Screen jest innowacyjny na skalę światową, ale rozwiązanie to ma jedną wadę. Po montażu drugiego ekranu powstaje duża przerwa pomiędzy oboma panelami. Wszystko wskazuje na to, że obok Dual Screen w 2020 roku znajdzie się również miejsce dla prawdziwego składanego smartfona za elastycznym ekranem.

LG Electronics 26 czerwca 2019 roku złożyło wniosek patentowy w Haskim Międzynarodowym Systemie Wzornictwa i Globalnej Bazie Danych WIPO. Dokumentacja do tego wniosku została opublikowana 27 grudnia 2019 roku i odnosi się do telefonu komórkowego.

Koreańczycy złożyli patent na smartfona z dużym, elastycznym ekranem. Urządzenie posiadać będzie konstrukcję podobną do tej, którą zastosował Samsung w modelu Galaxy Fold.

Do dokumentacji dołączono 9 zdjęć produktu pokazujących szeroką obudowę telefonu z bardzo dużym wyświetlaczem. Całość jest składana, a wewnętrzny ekran wykonany jest z elastycznego tworzywa.

Koreańczycy do budowy składanego smartfona zaangażowali dział LG Display, który produkuje matryce OLED. Dzięki dostępowi do szerokiej gamy patentów oraz mnóstwa inżynierów LG już dawno mogło wprowadzić na rynek elastyczny smartofon, ale prawdopodobnie wstrzymano się z premierą po wpadkach jakościowych Samsunga Galaxy Fold 2 i Huawei Mate X.

Podejrzewamy, że składany smartfon od LG z elastycznym wyświetlaczem może zostać zaprezentowany w 2020 roku, ale nie wiadomo, czy LG zdecyduje się wprowadzić go do regularnej sprzedaży. Możliwe, że Koreańczycy zamierzają jeszcze dopracować technologię. Dział mobilny LG przynosi straty i nie stać go na kolejną porażkę.

Źródło: nl.letsgodigital.org