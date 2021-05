Kolejny kosmiczny pociąg już dziś! Starlinki ponownie na naszym niebie

Na dziś zaplanowano start rakiety Falcon-9, która wyniesie na orbitę kolejne satelity firmy SpaceX. Kolejna partia Starlinków wzbije się w powietrze już o 21 czasu polskiego.

Zgodnie z zapowiedziami szefa SpaceX – Eona Muska, firma przyspiesza tegoroczne działania w obrębie tworzenia infrastruktury, umożliwiającej działanie internetu satelitarnego Starlink. Jednym z głównych elementów przedsięwzięcia, jest stworzenie wokół orbity ziemskiej sieci niewielkich satelitów o tej samej nazwie.

Aby było to możliwe, konieczne jest wystrzelenie odpowiedniej ilości urządzeń, co odbywa się z wykorzystaniem rakiety wielokrotnego użytku – Falcon-9. Każda kolejna partia wysyłana na orbitę stanowi nie lada wydarzenie, bowiem przelatując po nocnym niebie tworzą formację przypominającą gwiezdny pociąg lub inaczej, kosmiczny pociąg. Tak będzie i dziś wieczorem, ponieważ na godzinę 21.00 zaplanowano start kolejnej misji z serii, czyli Starlink-26. Co ciekawe, poprzednia partia wystartowała zaledwie cztery dni temu. Partie satelitów Starlink wystrzeliwane są zwykle po 60 sztuk.

Starlinki – jak i gdzie oglądać

Jak zawsze należy pamiętać, by podczas oglądania znajdować się w jak największej odległości od miejskich świateł. Dodatkowo, należy przybyć na miejsce oglądania spektaklu przynajmniej kilka minut wcześniej, w celu przyzwyczajenia wzroku do otaczających nas warunków.

Ze względu na dość wczesny czas startu rakiety Falcon 9, Strarlinki nie będą widoczne na polskim niebie tak, jak zwykle, czyli około godziny od startu. Tym razem, trzeba będzie poczekać do godziny 2:56 czasu polskiego, z uwzględnieniem dodatkowych kilku minut przed i po, w zależności od zamieszkiwanego przez nas obszaru.

Miejmy nadzieję, że dzisiejsze warunki pogodowe umożliwią nie tylko bezproblemowy start misji, ale i obserwację tego wyjątkowego widowiska.