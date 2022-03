Kolejny kryzys na rynku półprzewodników - elektronika ponownie zdrożeje!

Kryzys na rynku półprzewodników miał zakończyć się do końca 2022 roku. Niestety wszystko wskazuje na to, że czeka nas kolejne załamanie rynku.

Na początku 2020 roku pandemia koronawirusa zerwała wiele łańcuchów dostaw i spowodowała opóźnienia w produkcji półprzewodników. Kryzys na rynku doprowadził do wzrostu cen oraz opóźnienia debiutu wybranych urządzeń takich jak na przykład iPhone 12. Z brakiem półprzewodników walczy cała branża technologiczna oraz motoryzacyjna. Eksperci zakładali, że sytuacja unormuje się do końca 2022 roku i po dwóch latach od wybuchu pandemii COVID-19 producenci nie będą mieli problemów z zakupem półprzewodników.

Półprzewodniki ponownie zdrożeją Źródło: samsung.com

Niestety na rynku następuje kolejny kryzys, który z pewnością przedłuży problemy z dostępnością półprzewodników, a na dodatek może spowodować podwyższenie cen elektroniki.

Wojna na Ukrainie ma ogromny wpływ na proces produkcji półprzewodników. Firmy Ingas oraz Cryoin zdecydowały się na wstrzymanie dostaw neonu, który jest ważnym pierwiastkiem wykorzystywanym do produkcji półprzewodników. Ukraina odpowiedzialna jest za około 50% światowych dostaw tego materiału.

Obie firmy zgodnie twierdzą, że wojna zniszczyła infrastrukturę krytyczną, co spowodowało zamknięcie fabryk i zaprzestanie produkcji. Decyzja ta spowoduje brak neonu na rynku, co z kolei doprowadzi do wzrostu jego cen. Szacunki mówią nawet o 500%. Cena tego materiału z pewnością odbije się na klientach w postaci droższej elektroniki. Będą również problemy z produkcją półprzewodników, ponieważ na świecie na ma przedsiębiorstw, które łatwo mogą zastąpić udziały rynkowe Ukrainy w produkcji neonu.

Najwięksi producenci półprzewodników posiadają zapasy neonu na około dwa miesiące. Najbliższe tygodnie pokażą jak wyglądać będzie sytuacja na rynku półprzewodników.