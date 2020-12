Kolejny przebój do odebrania za darmo w Epic Games Store

Do sklepu Epic Games Store trafiła właśnie kolejna darmowa produkcja, tym razem czeka na was prawdziwy przebój.

Ostatnie tygodnie każdego roku są wyjątkowo trudne dla naszych portfeli. Po wyprzedażowym szaleństwie związanym z Black Friday, przechodzimy z reguły do promocji świątecznych, a później przecen noworocznych. Co więcej, w tym roku na graczy czekały jeszcze konsole nowej generacji – PlayStation 5 oraz Xbox Series X, które obecnie są już niemal nie do zdobycia.

Alternatywą pozostaję, stare, dobre pecetowe granie. Co więcej, dzięki Epic Games Store nie musimy wydać złotówki, aby cieszyć się ciekawymi produkcjami. W ramach świątecznej wyprzedaży, włodarze sklepu codziennie o godzinie 17:00 czasu polskiego udostępniają nową grę za darmo.

Do tej pory mogliśmy się już cieszyć m.in. z Cities Skylines czy Oddworld: New 'n' Tasty.

Dzisiaj natomiast możecie dodać do swojej biblioteki w Epic Games Store – Alien: Isolation, znakomitą produkcję studia Creative Assembly, która należy do ścisłej czołówki najlepszy gier bazujących ma popularnej marce "Obcy". Pamiętajcie jednak, że macie na to tylko 24 godziny.

Już jutro w sklepie Epica pojawi się kolejna darmowa gra. Możecie być pewni, że damy wam znać, co to za tytuł.

