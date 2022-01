Kolejny przeciek zdradza cenę Samsunga Galaxy S22!

Premiera smartfonów z serii Galaxy S22 ma odbyć się już w przyszłym miesiącu. Tymczasem kolejne przecieki odsłaniają nowe szczegóły. Właśnie tyle mają kosztować nowe flagowce Samsunga!

Wygląda na to, że w dniu premiery najnowszej serii flagowców Samsung nie będzie miał już nic nowego do pokazania, a prezentacja będzie jedynie potwierdzeniem przecieków, które co chwilę pojawiają się w sieci. O smartfonach z serii Galaxy S22 wiemy już niemal wszystko, a dziś pojawił się kolejny z przecieków, tym razem poświęcony cenie nowych urządzeń.

Prezentacja nowych flagowców koreańskiego producenta ma odbyć się na początku lutego, chociaż nie tak dawno temu Jon Prosser informował, że pierwotnie wyznaczony termin może ulec zmianie. Jego zdaniem przedsprzedaż smartfonów z serii Galaxy S22 ma rozpocząć się 9 lutego, a na półki sklepowe urządzenia trafią dopiero 25 lutego. Możemy więc zakładać opóźnienie wynoszące około tygodnia. Ma to mieć związek z problemami w łańcuchu dostaw.

Found new Info today. There is indeed an 8/128 GB S22 Ultra that's supposed to sell for around €1300 ???? https://t.co/GudBQtZ84Z — Snoopy (@_snoopytech_) January 4, 2022

Te drobne problemy nie powinny jednak wpłynąć na ceny poszczególnych wariantów smartfonów. A te niestety będą niemałe. Kwoty, jakie przyjdzie nam za nie zapłacić opublikował na Twitterze leakster @Snoopytech. Jeżeli informacje przez niego przekazane okażą się prawdziwe, to najtańszy model Samsunga Galaxy S22 z 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej kosztował będzie 912 euro, czyli ponad 4100 złotych. W przeliczeniu jest to więc około 200 złotych więcej, niż za aktualnie dostępne Galaxy S21 trzeba było zapłacić w dniu premiery. Należy jednak pamiętać, że jest to niepotwierdzona jeszcze cena, a ta podana przez nas w złotówkach jest jedynie bezpośrednią konwersją. Może więc ona zmienić się do momentu premiery.

Ile kosztować ma najmocniejszy przedstawiciel całej rodziny, czyli Samsung Galaxy S22 Ultra z 12 GB pamięci RAM i 512 GB wbudowanej pamięci masowej? Jego cena ma wynieść 1544 euro, co w przeliczeniu daje nam około 7000 złotych. Jest to wysoka kwota, jednak na jej potwierdzenie musimy poczekać do oficjalnej premiery urządzeń, która odbędzie się w przyszłym miesiącu.

