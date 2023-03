Kolejny smartfon od Realme zostanie zaprezentowany już w przyszłym miesiącu! Model GT Neo 5 będzie miał brata bliźniaka

Realme GT Neo 5 zadebiutował w Polsce jako Realme GT3.

Popularna marka zaprezentowała niedawno jednego z najciekawszych średniaków na rynku. Mowa oczywiście o Realme GT3, czyli smartfonie, którego ładowanie od 0% do 100% trwa zaledwie 10 minut, za co odpowiedzialna jest specjalna ładowarka o mocy 240 W. Na ten moment nie ma zbyt wielu urządzeń, które mogą zagrozić modelowi GT3 w tym aspekcie, ale jego azjatyccy konkurenci w postaci Xiaomi oraz Infinixa już teraz zapowiedzieli swoje własne smartfony z jeszcze wyższą mocą ładowania.

Popularna marka skupia się jednak teraz na swoim kolejnym urządzeniu, które ma nawiązywać do wydanego niedawno smartfona. Model GT Neo 5 SE zadebiutuje 3 kwietnia, a na temat jego specyfikacji wiemy już całkiem sporo. Sercem telefonu będzie procesor Snapdragon 7 Plus Gen 2, czyli jeden z najnowszych chipsetów marki Qualcomm. Jednostka została skierowana głównie do tegorocznych średniopółkowców, a GT Neo 5 SE będzie jednym z pierwszych smartfonów, które otrzymają ten procesor.

Urządzenie już na starcie dostanie Androida 13 oraz aktualną wersją autorskiej nakładki na system od Realme. Nowy model zadebiutuje z ekranem, którego maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu wynosi 144 Hz. Z całą pewnością jest to jeden z elementów, na który warto zwrócić uwagę - szczególnie jeśli przepadacie za grami mobilnymi. Smartfon otrzyma też sporą baterię, której pojemność wyniesie 5000 mAh. Urządzenie nie będzie oferowało tak dużej mocy ładowania jak jego brat bliźniak, ale wciąż możemy liczyć na naprawdę imponujące liczby. Dołączona do GT Neo 5 SE ładowarka będzie oferowała maksymalnie 100 W.