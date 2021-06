Kolejny spadek - Bitcoin tańszy o 8 tys. dolarów

Notowania kryptowalut takich jak Bitcoin, Ethereum czy DogeCoin spadają przez Chiny.

Według CoinBase cały rynek kryptowalut spadł aż o 12% w poniedziałek. Wartość DogeCoina o ponad 30%, do 17,6 centa. To ogromna różnica przy kwietniowych 70 centach. Bitcoin jest aktualnie na poziomie 31 500 USD, co oznacza spadek o nieco ponad 10%, podczas gdy Ethereum obniżyło się aż o 15%.

Powodem są Chiny, które zabraniają firmom finansowym aktywnego pomagania w wydobywaniu i sprzedaży kryptowalut. Prawo to istnieje od dawna, ale było wcześniej słabo egzekwowane. Poniedziałkowe ruchy podjęte przez chińskie władze, wskazują na poważne ograniczenie wydobycia. Kluczowe banki i firmy świadczące usługi finansowe, wzięły udział w spotkaniu chińskiego banku centralnego, w którym nakazano im rozprawić się z handlem kryptowalutami. Nastąpiło to kilka dni po tym, jak władze regionalne zdecydowały się na zamknięcie 26 operacji wydobywczych w Syczuanie. Bank centralny w swoim oświadczeniu podkreślił:

Wirtualne transakcje walutowe i działalność spekulacyjna zakłóciły normalny porządek gospodarki i [systemu] finansowego. Zwiększają ryzyko nielegalnych transgranicznych transferów aktywów i nielegalnych działań takich, jak pranie pieniędzy.

Chociaż Chiny unikają Bitcoina, Ethereum i innych kryptowalut, same pracują nad wprowadzeniem własnej waluty cyfrowej, e-yuana.

Entuzjaści bitcoinów porównują kryptowalutę do Google, którego cena akcji nadal rosła po tym, jak została zakazana w Republice Ludowej w 2010 roku. Mówią, że Chiny zaniedbują kryptowaluty na własne ryzyko i że będzie to długoterminowa, pozytywna sytuacja dla innych krajów, w tym USA. Mimo to, wspomnienie rekordowych cen bitcoina, do których dochodziło w kwietniu, wydaje się teraz bardzo odległe.

