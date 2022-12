Kolejny szalony pomysł Dysona – słuchawki, które są jednocześnie… oczyszczaczem powietrza

Kolejny ultranowoczesny projekt marki Dyson – połączenie słuchawek z oczyszczaczem powietrza. Jak to działa i po co takie urządzenie w ogóle powstało?

Nowy pomysł marki Dyson to odpowiedź na realny problem smogu, który dotyka mieszkańców wielu miast na świecie. Istnieją nawet dane mówiące o tym, że aż 99% mieszkańców świata żyje na obszarach, gdzie przekraczane są bezpieczne poziomy zanieczyszczeń ustalone przez Światową Organizację Zdrowia. Rozwiązaniem mogą być nowe słuchawki Dyson Zone, które oprócz emitowania ulubionych dźwięków, dodatkowo oczyszczają powietrze. Wszystko po to, by użytkownik oddychał czystym powietrzem wszędzie tam, gdzie aktualnie się znajduje. Jak się okazuje, smog czyha na nas nawet w metrze, bowiem stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10 bywa nawet większe pod ziemią niż na jej powierzchni.

Słuchawki Dyson Zone oferują zaawansowane parametry

Co oferują nam nowe słuchawki Dyson Zone? Do 50 godzin słuchania muzyki lub 4 godziny grania połączonego z oczyszczaniem powietrza za sprawą zaawansowanych akumulatorów litowo-jonowych, ładowanych do 100% w ciągu 3 godzin przez złącze USB-C. Co więcej, urządzenie potrafi inteligentnie wydłużać czas pracy baterii, bowiem słuchawki same przełączają się w tryb czuwania po wykryciu, że nie są założone. Do dyspozycji użytkownika jest także zaawansowana redukcja szumu – dzięki 11 mikrofonom (system ANC wykorzystuje osiem z nich do tłumienia miejskich hałasów ze skutecznością do 38 dB, a mikrofony mierzą odgłosy otoczenia aż 384 000 razy na sekundę) i wierna reprodukcja dźwięku. Nowe słuchawki Dyson odtwarzają częstotliwości od 6 Hz do 21 kHz. Producent przekonuje ponadto, że słuchawki oferują bardzo niski poziom zniekształceń – przetwornik, elektronika, układ mechaniczny, materiały oraz parametry akustyczne słuchawek zostały starannie zaprojektowane, tak aby zminimalizować zniekształcenia dźwięku. Dźwięk z przetwornika podlega dodatkowej korekcie przez inteligentne przetwarzanie sygnałów 48 000 razy na sekundę. W połączeniu z redukcją szumów umożliwia to ograniczenie zniekształceń harmonicznych do niesłyszalnego poziomu w całym zakresie częstotliwości.

Fot. Dyson

A co z tym oczyszczaniem powietrza?

Słuchawki Dyson Zone wyposażono w odczepianą przyłbicę, która ma za zadanie kierować oczyszczone powietrze do nosa i ust użytkownika. Urządzenie wyposażono w filtry elektrostatyczne, które mają za zadanie wychwytywać nawet mikroskopijne cząsteczki, w tym nawet alergeny. Uzupełniono je o filtry z węglem wzbogaconym potasem, co pozwala na neutralizację gazów kwaśnych, jak NO2 czy SO2. W zależności od położenia geograficznego filtry mają odznaczać się żywotnością do nawet 12 miesięcy. W nausznikach umieszczono obracające się z prędkością do 9750 obrotów na minutę kompresory, które przepuszczają powietrze przez wspomniane filtry, a następnie tak oczyszczone powietrze kierują w dwóch strumieniach bezpośrednio do nosa i ust.

Słuchawki sterowane aplikacją

Co ważne, słuchawki zostały wyposażone w specjalny czujnik, który ma za zadanie dokonywać pomiaru stężenia NO2 w powietrzu. Słuchawki monitorują też poziom hałasu. Zebrane dane można w czasie rzeczywistym śledzić w aplikacji MyDyson. Ponadto, aplikacja ta pozwala dostosować prędkość przepływu powietrza i redukcję szumu, a także wybrać jeden z trzech trybów korekcji dźwięku: Dyson EQ (podbicie), Bass Boost (mocne basy) lub Neutral (wypłaszczona krzywa odpowiedzi). Program pozwala też na ustawienie maksymalnej głośności odtwarzania – zgodnie z wytycznymi dla zdrowia słuchu.

Fot. Dyson

Nowe słuchawki Dyson Zone od stycznia będą dostępne w sprzedaży w Chinach, a od marca – w USA, Wielkiej Brytanii, Hongkongu i Singapurze. W krajach europejskich pojawią się natomiast w dalszej części 2023 roku.

