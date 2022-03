Kolejny trailer Doctor Strange 2 - nowe spojrzenie na Scarlet Witch

Nowy zwiastun "Doktor Strange w multiwersum obłędu" ukazuje materiały z Wandą posługującą się Magią Chaosu.

Nadchodzący Doktor Strange w multiwersum obłędu zanosi się na kolejny hit kinowy od Marvel Studios.

W filmie zobaczymy, jak tytułowy czarownik (w tej roli ponownie Benedict Cumberbatch) razem z Wongiem i nowicjuszką Americą Chavez próbuje ocalić Multiwersum. Jego przeciwniczką ma być Scarlet Witch, czyli Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), która w pozytywnie przyjętym przez wszystkich serialu WandaVision odkryła pełnię swoich mocy i zdolność do władania Magią Chaosu.

W nowym zwiastunie promocyjnym Cinemark była bohaterka Avengers nie jest przedstawiona w najlepszym świetle. Zdjęcia jasno wskazują, że wybrała ciemniejszą stronę mocy. W pewnym momencie jest wręcz pokryta krwią, co może sugerować, że popadła w obłęd.

Krótkie ujęcie ukazuje również jak kamera porusza się wokół Wandy, gdy ta wykonuje swego rodzaju rytuał, co wskazuje na zły wpływ magicznej księgi, której używa. Czy Scarlet Witch będzie prawdziwym czarnym charakterem? A może wykona jedynie kilka niebezpiecznych ruchów w celu odnalezienia swoich dzieci? Wydaje się jednak, że starcie z Doktorem Strangem będzie nieuniknione. Kto okaże się silniejszy?

Ten bezpośredni konflikt między Strangem i Wandą może otworzyć drzwi do wiedzy o magii w MCU, dając widzom wyjątkowy wgląd w to, w jaki sposób ona działa i przygotować grunt pod nadchodzącą produkcję Agatha: House of Harkness.

Doktor Strange w multiwersum obłędu trafi do kin już 6 maja 2022 roku. Poniżej trailer, o którym mowa:

