Kolejny wyciek danych z Facebooka. Do sieci trafiło 267 mln rekordów

Niestety nie pierwszy raz do sieci trafiły dane użytkowników Facebooka. Informacje o imionach, nazwiskach oraz numerów telefonów pojawiły się na forach Internetowych.

Ujawniona baza danych zawiera dokładnie 267 140 436 rekordów zawierających informacje na temat ID użytkowników, numery telefonów, nazwiska i imiona oraz oznaczenia czasu. Na szczęście (oczywiście dla nas) większość z nich dotyczy użytkowników ze Stanów Zjednoczonych.

Na chwilę obecną wskazuje się dwie możliwe przyczyny wycieku danych. Pierwsza to tzw. scraping, czyli ściąganie danych z ekranu za pomocą specjalnie przygotowanego programu lub boty. Druga to aplikacja Facebooka dla deweloperów (API). I to właśnie ten powód podaje się jak najbardziej prawdopodobny.

Choć na razie nie pojawiło się oficjalne oświadczenie w tej sprawie, pracownicy serwisu niejako potwierdzi, że wina może leżeć w API Facebooka. Wyciek miał mieć miejsce jeszcze w 2018 roku, kiedy deweloperzy za pomocą aplikacji mieli dostęp do numerów telefonów użytkowników serwisu. Po wprowadzeniu modyfikacji, w 2019 roku taka opcja już została usunięta.