Kolejny wyciek z Samsunga! Galaxy S22 Ultra bez tajemnic!

Samsung nie ma ostatnio dobrej passy w kwestii utrzymywania informacji o zbliżających się premierach w tajemnicy. W przypadku premier takich urządzeń jak Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, czy Galaxy S21 Fan Edition, wszystkie informacje znane były na długo przed oficjalną premierą. W przypadku flagowców na 2022 rok, czyli smartfonów z rodziny Galaxy S22 sytuacja wygląda niemal identycznie.

Jeżeli przecieki poświęcone dacie premiery tych smartfonów okażą się prawdziwe, to już 8 lutego możemy być świadkami kolejnego wydarzenia z cyklu Galaxy Unpacked, na których koreański producent prezentuje swoje najnowsze urządzenia. Ostatnie plotki dodatkowo pozwalają przypuszczać, że tego samego dnia ujrzymy także tablety premium z serii Galaxy Tab S8.

More on Samsung Galaxy S22 Ultra!



Can confirm that it has:

- The New Gorilla Glass Victus+

- Armor Aluminum Frame

- 2.8ms S Pen Latency

- Auto Framerate Video Recording

- 5000mAH, 45W Charging/15W Wireless

- 6.8" 1-120Hz, 3088x1440p Display

- One UI 4.1https://t.co/jv4KfreJwd