Kolekcje dołączone do Edge

Microsoft ostro pracuje nad przeglądarką Edge. Nowa edycja przedpremierowa dodaje do niej Kolekcje.

Microsoft ogłosił, że skutecznie udało mu się zaimplementować Kolekcje do edycji Edge na silniku Chromium. Funkcja ta jest już dostępna w kanałach dystrybucji Dev oraz Canary. Co prawda znajdowała się w już w szykowanej przeglądarce od sierpnia b.r., ale była póki co ukryta. Teraz jest dostępna domyślnie i może z niej korzystać każdy, kto pobierze edycję beta z wymienionych kanałów. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, pozwalające na gromadzenie interesujących użytkownika informacji z sieci w jednym miejscu - zaczynając od witryn, kończąc na propozycjach zakupowych - i grupowanie ich wg kategorii.

We wpisie na firmowym blogu Microsoft wymienił nowe funkcje, jakie udało mu się dodać do Kolekcji w tej edycji - a są nimi m.in. możliwość synchronizacji Kolekcji na różnych urządzeniach, otwieranie wszystkich linków w nowym okienku, edytowanie nazw kart, możliwość używania trybu ciemnego, możliwość dzielenia się swoim zbiorem z innymi użytkownikami. Pojawia się również opcja przetestowania kolekcji "w locie", co pozwala na wypróbowanie tej funkcji osobom, które jak dotąd nie miały z nią do czynienia.

Pełna wersja Edge na Chromium zadebiutuje już 15 stycznia 2020 r.